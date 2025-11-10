„Uznávám to, že jsme pracovali jako organizovaná zločinecká skupina. Cílem bylo získat nelegálně finanční prostředky,“ uvedl na začátek výpovědi Augustín. S Michalem Redlem, údajnou hlavou celé skupiny se prý Augustín setkal, aby si „našel nějaký džob v Praze“. Redl měl následně usilovat o práci v DPP. „Vypadalo to, že panu Hlubučkovi jsem se zamlouval,“ popsal svědek.
Nejdůležitějším členem skupiny co se týče zakázek pro DPP byl ale podle Augustína Michal Dovhomilja. „Měl velký přehled a dokázal skupinu nasměrovat k penězům,“ popsal. Zdůraznil ale, že bývalý náměstek na pražském magistrátu Petr Hlubuček (dříve STAN) nepovažoval za člena této skupiny. Následně potvrdil Hlubučkova opakovaná tvrzení o tom, že dosazování vlastních nominantů do vrcholných pozic je běžné.
„Jedná se o standardní proces. Já jsem to vnímal tak, že jsem nominantem Spojených sil pro Prahu (koalice STAN a TOP 09, pozn. red.),“ popsal. Zároveň pak uvedl, že měl Michala Redla za osobu blízkou hnutí STAN. Díky dělení peněz ze zakázek a z úplatků si podle svých slov přišel na 1,2 až 1,3 milionu korun.
Podle dřívějších zpráv Augustín policii detailně popsal, jak proudily peníze k hnutí STAN a TOP 09. V policejním spisu je také pasáž, kde Augustín vysvětluje, proč byl hlavou údajné organizované skupiny zrovna Michal Redl. „Protože byl akcionářem STANu, stejně tak jako Pavel Kos. Oni komunikovali s vedoucími lidmi ve straně, zajišťovali peníze na kampaně. Ty strany potřebují peníze na tuto svou činnost, protože ty strany nevystačí s penězi, které mají od běžných dárců. Michal Redl nebo jeho otec byl vlastně u zrodu té strany,“ měl vypovědět Augustín.
Zmiňovaný Pavel Kos už v kauze vypovídal a díky svému svědectví nakonec odešel od soudu pouze s tříletou podmínkou a pokutou 12 milionů korun. Ve stejný den si podmínku a pokutu vyslechl také další obžalovaný Luděk Šteffel. Hned den poté, co se tak stalo ale padlo dalších 13 obvinění v celé kauze. Figuruje mezi nimi právě i Kos a Augustín.
Kos navíc není jediný, kdo si díky svědectví vymohl značné snížení trestu. Na konci dubna uzavřeli dohodu o vině a trestu Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah. Byť oběma původně hrozily vysoké tresty vězení, oba dostali pokutu.