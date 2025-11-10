Hlubuček nebyl členem skupiny, tvrdí svědek v Dozimetru

V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Matej Augustín. Ten byl ještě těsně před zahájením hlavního líčení mezi obžalovanými. Začal ale spolupracovat s policií, v pondělí tak bude vypovídat v roli svědka. Na začátku svého vyjádření uvedl, že obžalovaní pracovali jako organizovaná zločinecká skupina.

„Uznávám to, že jsme pracovali jako organizovaná zločinecká skupina. Cílem bylo získat nelegálně finanční prostředky,“ uvedl na začátek výpovědi Augustín. S Michalem Redlem, údajnou hlavou celé skupiny se prý Augustín setkal, aby si „našel nějaký džob v Praze“. Redl měl následně usilovat o práci v DPP. „Vypadalo to, že panu Hlubučkovi jsem se zamlouval,“ popsal svědek.

Nejdůležitějším členem skupiny co se týče zakázek pro DPP byl ale podle Augustína Michal Dovhomilja. „Měl velký přehled a dokázal skupinu nasměrovat k penězům,“ popsal. Zdůraznil ale, že bývalý náměstek na pražském magistrátu Petr Hlubuček (dříve STAN) nepovažoval za člena této skupiny. Následně potvrdil Hlubučkova opakovaná tvrzení o tom, že dosazování vlastních nominantů do vrcholných pozic je běžné.

„Jedná se o standardní proces. Já jsem to vnímal tak, že jsem nominantem Spojených sil pro Prahu (koalice STAN a TOP 09, pozn. red.),“ popsal. Zároveň pak uvedl, že měl Michala Redla za osobu blízkou hnutí STAN. Díky dělení peněz ze zakázek a z úplatků si podle svých slov přišel na 1,2 až 1,3 milionu korun.

Podle dřívějších zpráv Augustín policii detailně popsal, jak proudily peníze k hnutí STAN a TOP 09. V policejním spisu je také pasáž, kde Augustín vysvětluje, proč byl hlavou údajné organizované skupiny zrovna Michal Redl. „Protože byl akcionářem STANu, stejně tak jako Pavel Kos. Oni komunikovali s vedoucími lidmi ve straně, zajišťovali peníze na kampaně. Ty strany potřebují peníze na tuto svou činnost, protože ty strany nevystačí s penězi, které mají od běžných dárců. Michal Redl nebo jeho otec byl vlastně u zrodu té strany,“ měl vypovědět Augustín.

Zmiňovaný Pavel Kos už v kauze vypovídal a díky svému svědectví nakonec odešel od soudu pouze s tříletou podmínkou a pokutou 12 milionů korun. Ve stejný den si podmínku a pokutu vyslechl také další obžalovaný Luděk Šteffel. Hned den poté, co se tak stalo ale padlo dalších 13 obvinění v celé kauze. Figuruje mezi nimi právě i Kos a Augustín.

Kos navíc není jediný, kdo si díky svědectví vymohl značné snížení trestu. Na konci dubna uzavřeli dohodu o vině a trestu Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah. Byť oběma původně hrozily vysoké tresty vězení, oba dostali pokutu.

Policisté k soudu přivádějí k soudu Mateje Augustína, který patří k obviněným v kauze korupce kolem pražského dopravního podniku. (22. června 2022)
