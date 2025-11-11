V Dozimetru bude pokračovat výpověď klíčového svědka Augustína

„Uznávám to, že jsme pracovali jako organizovaná zločinecká skupina. Cílem bylo získat nelegálně finanční prostředky,“ připustil Augustín hned v úvodu své pondělní výpovědi. Popsal, že na špici skupiny byli podnikatelé Michal Redl, Pavel Kos a Pavel Dovhomilja s tím, že nejdůležitějším byl podle něj Dovhomilja. Obžaloba má přitom za hlavu skupiny dlouhodobě Redla. Zároveň Augustín před soudem sdělil, že jako člena skupiny nevnímal bývalého náměstka na pražském magistrátu Petra Hlubučka (dříve STAN).
Hlavní důvod, proč Augustín v organizované skupině zůstal i poté, co bylo jasné, že se jedná o nelegální činnost, byla podle jeho slov vidina finančního prospěchu. Kromě peněz ale dostal i hodnotné dary. Od „Zakiho“ (přezdívka Zakaríi Nemraha) dostal prý pero a dva laptopy. „Pero stálo asi 25 tisíc korun,“ upřesnil před soudem Augustín. Právě Augustín měl z pozice ekonomického ředitele DPP vytvářet tlak na ostatní vysoce postavené lidi v dopravním podniku, aby od developerů chtěli úplatky za zakázky.
Dohody o vině a trestu a nová obvinění
V týdnu před zahájením výslechu svědectví Mateje Augustína padly v kauze Dozimetr další rozsudky. S tříletou podmínkou a pokutami od soudu odešli podnikatel Pavel Kos a Luděk Šteffel, který dříve působil na DPP. Kos musí zaplatit 12 milionů korun, Šteffel tři miliony. Už dříve vyvázli s pokutami Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah.
Také Matej Augustín byl původně mezi obžalovanými, na poslední chvíli ale začal spolupracovat s policií a nyní tak v kauze figuruje jako svědek. Hned den poté, co soud uznal dohody o vině a trestu pro Kosa a Šteffela ale přišla nová obvinění. Týkají se mimo jiných právě Augustína i Kosa.