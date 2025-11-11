V Dozimetru bude pokračovat výpověď klíčového svědka Augustína

  7:13aktualizováno  7:13
Bývalý ekonomický ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Matej Augustín bude v úterý pokračovat ve své výpovědi před soudem v kauze Dozimetr. V pondělí dlouhé hodiny popisoval, kdo byl z jeho pohledu na špici celé údajné organizované zločinecké skupiny nebo na kolik peněz si za svou účast ve skupině přišel on sám.
V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel...

V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Matej Augustín. (10. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel...
V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel...
V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel...
V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel...
13 fotografií

„Uznávám to, že jsme pracovali jako organizovaná zločinecká skupina. Cílem bylo získat nelegálně finanční prostředky,“ připustil Augustín hned v úvodu své pondělní výpovědi. Popsal, že na špici skupiny byli podnikatelé Michal Redl, Pavel Kos a Pavel Dovhomilja s tím, že nejdůležitějším byl podle něj Dovhomilja. Obžaloba má přitom za hlavu skupiny dlouhodobě Redla. Zároveň Augustín před soudem sdělil, že jako člena skupiny nevnímal bývalého náměstka na pražském magistrátu Petra Hlubučka (dříve STAN).

Hlavní důvod, proč Augustín v organizované skupině zůstal i poté, co bylo jasné, že se jedná o nelegální činnost, byla podle jeho slov vidina finančního prospěchu. Kromě peněz ale dostal i hodnotné dary. Od „Zakiho“ (přezdívka Zakaríi Nemraha) dostal prý pero a dva laptopy. „Pero stálo asi 25 tisíc korun,“ upřesnil před soudem Augustín. Právě Augustín měl z pozice ekonomického ředitele DPP vytvářet tlak na ostatní vysoce postavené lidi v dopravním podniku, aby od developerů chtěli úplatky za zakázky.

Dohody o vině a trestu a nová obvinění

V týdnu před zahájením výslechu svědectví Mateje Augustína padly v kauze Dozimetr další rozsudky. S tříletou podmínkou a pokutami od soudu odešli podnikatel Pavel Kos a Luděk Šteffel, který dříve působil na DPP. Kos musí zaplatit 12 milionů korun, Šteffel tři miliony. Už dříve vyvázli s pokutami Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah.

Také Matej Augustín byl původně mezi obžalovanými, na poslední chvíli ale začal spolupracovat s policií a nyní tak v kauze figuruje jako svědek. Hned den poté, co soud uznal dohody o vině a trestu pro Kosa a Šteffela ale přišla nová obvinění. Týkají se mimo jiných právě Augustína i Kosa.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.