V letech tučných se nesmí projídat zisky ani zvyšovat státní dluh, říká Havel

Nevyloučil ale zcela možnost, že by TOP 09, která bude v tomto volebním období v opozici proti nové koalice ANO, SPD, Motoristů sobě, mohla podpořit i některý návrh budoucí vlády Andreje Babiše.
„Pokud z vládního tábora přijde návrh, který z našeho pohledu bude konstruktivní, tak ho podpoříme,“ slíbil Havel.
Havel je rád, že jsou ve vedení i nové tváře
Ve volbě šéfa strany neměl protikandidáta a na sněmu v pražském hotelu Don Giovanni dostal 120 ze 171 platných hlasů. Prvním místopředsedou se stal bývalý šéf strany Jiří Pospíšil, řadovými místopředsedy TOP 09 byli zvoleni pardubický zastupitel Ondřej Müller, asistentka bývalé šéfky Sněmovny Kateřina Pastorková, končící ministr pro vědu a výzkum Marek Ženíšek a podnikatel Lukáš Otys. Müller dostal 175 hlasů, Pastorková 161, Ženíšek 126 a Otys a 107 hlasů.
„Jsem rád, že ve vedení strany jsou i nové tváře,“ řekl po zvolení celého užšího vedení strany nový šéf TOP 09 Havel.
„Platí, že koalice se uzavírají pro volební klání a koalice se uzavírají pro vládnutí. Naše situace jako opozičních stran je taková, že ani nevládneme, ani teď v žádných volbách nesoutěžíme. S nikým. To znamená, že uzavírat koalice pro opozici nedává úplně smysl,“ řekl ke koalici SPOLU, v níž kandidovala TOP 09 společně s ODS a lidovci a vládla v minulém volebním období.
„My teď budeme pracovat jako opoziční strany ve sněmovně. Je nás tam pět, budeme pochopitelně spolupracovat, to se v opozici dělá vždycky, nemusí na to být žádná koalice. A čas ukáže – volební klání do Poslanecké sněmovny je až za čtyři roky, to je ještě dlouhá doba,“ uvedl nový šéf TOP 09.
„Jakákoliv relativizace toho šíleného problému na Ukrajině, té ruské války, je pro nás do budoucna nebezpečná. Tady budeme velmi kritičtí, budeme pro veřejnost přicházet s pravdivou informací, co nám hrozí,“ uvedl Matěj Ondřej Havel.
Komunikaci s Kalouskem se nebrání
K možnosti obnovit spolupráci se zakladatelem TOP 09 Miroslavem Kalouskem nový předseda TOP 09 řekl, že doufá v tuto možnost. S Kalouskem je čas od času ve spojení a velmi ho mrzí, že nekandidoval ve sněmovních volbách, i když nabídku měl.
„My jsme o to usilovali, on to odmítl. Já se a priori žádné komunikaci s Miroslavem Kalouskem nebráním. Nejsme nepřátelé,“ řekl Havel.
Kalousek byl sice na sněm TOP 09 pozván a v sobotu ráno do hotelu Don Giovanni také přišel, ale ještě než sněm začal, rychle zase odešel.