Lidé mohou navštívit jako každý rok české nebo nizozemské atrakce a podle mluvčí pouti Evy Kočkové jich bude podobně jako loni, tedy přes 100. Zájemci se mohou těšit například na horskou dráhu cyklon, která se na pouť vrátila po rekonstrukci po sedmi letech.

Otvírací doba

V pracovní dny bude pouť otevřená od úterý do pátku od 12:00 do 21:00 a o víkendech a svátcích od 10:00 do 22:00 hodin.

Pouť bude na Výstavišti v provozu až do 21. dubna, kdy je Velikonoční pondělí. Na Velký pátek 18. dubna a také v pondělí bude pouť otevřená jako o víkendu, od 10 do 22 hodin.

Ve všední dny bude vstup zdarma, o víkendech za 30 korun. Vstupenky se dají koupit v pokladnách u každého vstupu, tedy u hlavního vstupu z ulice U Výstaviště, dále z ulice Za Elektrárnou a z parku Stromovka. Zakoupit si je mohou také on-line přes Ticketportal.

Ceny atrakcí

Návštěvníci mohou vyzkoušet dvě obří kola, jedno osmadvacetimetrové a jedno padesátimetrové s uzavřenými kabinkami, autodrom, centrifugu a další adrenalinové atrakce. „Snažíme se ty atrakce selektovat, aby byly co nejnovější,“ řekla Kočková.

Cena za jednu jízdu na dětské atrakci, například vláčku, se má pohybovat mezi 60 a 70 korunami, velký řetízkový kolotoč vyjde na 80 korun.

Za jízdu na větší a modernější atrakci zaplatíte podobně jako loni, tedy zhruba od 120 do 200 korun. Autodrom stál v loňském roce 120, ruské kolo nebo strašidelný hrad 150, aeronaut 180 a airborne 200 korun. Na střelnici vyšlo pět střel na 100 korun.

Atrakce a stánky v areálu už stojí. „Z občerstvení se návštěvníci můžou těšit na klasickou klobásu, langoš, trdelník, palačinky nebo vafle,“ dodala Kočková.

V loňském roce stála cukrová vata nebo turecký med 50 korun, párek v rohlíku 40, malinovka 30 a pivo 45 korun. Perníkové srdce vyšlo podle velikosti od 80 do 150 korun.

Na většině atrakcí a ve velké části stánků s občerstvením se dá platit kartou, ale ne každý provozovatel tuto možnost nabízí. Nejbližší bankomat je u hlavního vstupu do areálu.

Dětský den pro znevýhodněné děti

Pro handicapované děti nebo děti z dětských a azylových domovů se chystá tradiční dětský den, který se bude konat v pondělí 17. března. Tato akce je přístupna všem zdravotně postiženým návštěvníkům zdarma včetně doprovodného programu.

U sebe budou muset mít označenou kartičku nebo průkaz TP, ZTP, ZTP/P. Atrakce budou mít od 11:00 do 14:00 zdarma. Na Křižíkově fontáně se poté od 14:00 uskuteční koncert.

Pražský dopravní podnik (DPP) na Facebooku uvedl, že o víkendu 22. a 23. února kvůli začátku Matějské pouti posílí tramvajovou dopravu. „Zavedeme linku číslo 36 v trase Bílá labuť – Náměstí Republiky – Dlouhá třída – Nábřeží Kapitána Jaroše – Strossmayerovo náměstí – Veletržní palác – Výstaviště. Linka bude v provozu po oba dny vždy přibližně od 13: 00 do 20:00 v intervalu 15 minut,“ napsal DPP.

Tradice Matějské pouti se podle Národní knihovny datuje od roku 1595. Původní poutě byly v okolí kostelíka u Hanspaulky, ale prostranství bylo malé. Stánky a kolotoče se posouvaly až k nynějšímu Vítěznému náměstí do míst, kde jsou dnes vysoké školy, a pak až k nynější stanici metra Hradčanská. Matějská se pak konala v různých pražských lokalitách a od roku 1963 zakotvila v areálu Výstaviště, tehdy nazývaném Park kultury a oddechu Julia Fučíka.