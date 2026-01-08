Cizí muž chtěl ze školky vzít dítě, vydával se za strýce. Podivína odhalila učitelka

Incident se odehrál v Mateřské škole Beruška v libereckých Ruprechticích. Školka o něm informovala rodiče prostřednictvím sdělení na nástěnce, které má redakce iDNES.cz k dispozici.
Podle oznámení ve středu po 13. hodině zazvonil na třídu Soviček neznámý muž. U vstupu se prostřednictvím telefonu představil jako strejda Michal a sdělil, že si jde vyzvednout dítě.
Učitelka nahlédla do příslušného zmocnění o předávání dítěte, kde však nikdo takový napsaný nebyl. Dítě proto nepředala.
„Šla se podívat ven a zjistila, že se jedná o muže, který je v okolí známý tím, že zastavuje děti, dává se s nimi do řeči, mává na ně přes plot. Okamžitě jsme zavolali na policii, která přijela, výpovědi paní učitelky a asistentky zaznamenala a případem se bude zabývat,“ pokračuje oznámení, které je doplněné o upozornění.
„Dbejte na zvýšenou opatrnost, jde o bezpečnost vašich dětí. Pouštějte do budovy MŠ jen osoby, které znáte. Všichni, kteří tu mají dítě, mají své čipy nebo otisky a mohou si otevřít.“
Případ na dotaz redakce iDNES.cz potvrdila ředitelka školky Iva Andrlová. „Skutečně se to stalo, paní učitelky reagovaly správně tak, jak měly. Všechno jsme nahlásili policii - okolním školám i magistrátu, takže o tom všichni vědí. Ten list jsme na nástěnku dali proto, aby rodiče opravdu dodržovali bezpečnostní opatření, protože při vcházení a odcházení do školky se může stát, že by někdo prošel,“ sdělila Andrlová s tím, že se v minulosti ve školce nic podobného nestalo.
Případem se nyní zabývá policie. „Včera, krátce před 14. hodinou, jsme přijali oznámení o pohybu cizího muže v blízkosti školského zařízení v Liberci. V rámci prověřování jsme zjistili, že k žádnému kontaktu muže s žáky nedošlo. Osobu jsme na místě ztotožnili a provedli jsme nezbytné úkony v rámci zaevidování celé věci, ve které bude dále rozhodnuto,“ sdělil policejní mluvčí Vojtěch Robovský.