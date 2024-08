Přeplněné školky? Pomůže sousedské hlídání, pilotní projekt ale nabral skluz

Myšlenka přitom v minulosti vyvolala obavu, že na první pohled štědrá odměna povede k odlivu učitelek z mateřských škol. Pilotní projekt běží na Vysočině, je ovšem ve skluzu. Do „ostré“ fáze jde od srpna.

Zatímco do klasických dětských skupin, které v Česku už řadu let fungují, může docházet až dvacet čtyři dětí, u sousedského hlídání je maximální počet čtyři, a to ve věku od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky. Hlídání probíhá přímo u pečujícího doma.

Kontroly provedou úřady práce i rodiče

Podle předsedkyně sněmovní Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti Marie Jílkové (KDU-ČSL) mohou sousedské skupiny díky menším kolektivům nabídnout individuálnější přístup. „To je pro rozvoj a socializaci dětí důležité, obzvlášť pro děti, které se mohou potýkat s různými omezeními. Model je inspirován obdobnými formami péče, jež fungují ve Skandinávii nebo Německu, kde jsou malé, komunitní formy péče o děti běžnou součástí systému,“ sdělila.