Matka nechávala svou malou dceru dlouhodobě zneužívat pedofilem. Soud ji napodruhé uložil podmínku

PRAHA Matce, která nechávala šestiletou dceru dlouhodobě zneužívat svým pedofilně orientovaným známým, uložil v pátek soud i napodruhé podmíněný tříletý trest. Ženu uznal vinnou z ohrožení výchovy dítěte a z obchodování s lidmi, nově se způsobením těžké újmy na zdraví. I tentokrát ale obžalovanou neposlal do vězení, protože upřednostnil to, aby její dcera nadále vyrůstala v úplné rodině. Verdikt není pravomocný. Ženě hrozilo osm až 15 let odnětí svobody, státní zástupkyně pro ni požadovala nepodmíněný a nezmírněný trest.

Součástí opětovně uloženého trestu je dohled probačního úředníka a povinnost docházet na psychologické terapie. Dceři musí matka uhradit 100 000 korun za způsobenou nemajetkovou újmu.

Pedofil se přiznal k dvouletému sexuálnímu vztahu s holčičkou. Hrozí mu až 12 let, její matce ještě víc Z dcery obžalované si pedofil Petr Dostál udělal v roce 2016 taneční asistentku, která ho doprovázela na kurzech v mateřských školách. Po dobu dvou let s ní u sebe doma prováděl různé sexuální praktiky, které ji postupně cíleně učil. Pořídil s ní více než stovku pornografických videí a nejméně 20 souborů fotografií. Matka dítěte mu dceru svěřovala několikrát týdně. Od určité doby věděla například to, že po bytě chodí nazí a objímají se. Přesto neudělala nic, aby dceru ochránila. Vysokoškolsky vzdělaná žena u soudu uvedla, že se Dostálem nechala zmanipulovat. Učitel ji prý přesvědčoval, že jeho vztah s její dcerou je převážně platonický a že se sexuálními aktivitami nezačnou dříve než v jejích 15 letech. Také řekla, že měla „přehnanou sebedůvěru“ ohledně toho, že by se jí dcera s případným zneužíváním svěřila. Věděla podle vlastních slov pouze o tom, že se Dostál s dívkou „pusinkoval“ a že ji koupal nahou. Pražský městský soud ženě uložil tříletou podmínku už letos v únoru. Odvolací senát však rozsudek zrušil a vrátil věc k novému projednání. Dostál si za znásilnění dívky a za zneužívání dalších holčiček v pražských školkách odpykává devět let vězení. Soudy mu uložily také následnou ústavní sexuologickou léčbu a maximální, tedy desetiletý zákaz práce s dětmi. Před týdnem si podal odvolání, jeho případem se tak bude zabývat ještě Nejvyšší soud. Muž mimo jiné tvrdí, že žádnou ze zneužitých dívek nikdy k ničemu nenutil. S dcerou obžalované ženy prý „chtěl být až do smrti“.