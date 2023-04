Lidovky.cz: Se svým twitterovým účtem a hashtagem „jsem tu novej“ jste na sociálních sítích způsobil celkem rozruch. Překvapila vás reakce?

Ano a moc. Chtěl jsem vykročit pravou nohou a s radami od kolegů na ambasádě se to podařilo. Mile mě pak překvapilo, jak přívětivé bylo mé přijetí. Měl jsem dojem, že velké množství Čechů si dalo záležet, abych se tu cítil vítaný.

Lidovky.cz: Čí to byl nápad? Píšete tweety sám, nebo je to práce vašeho týmu?

Je to rozhodně týmová práce. Dostávám hodně dobrých rad, kterým naslouchám. Ale rád píšu sám. Jeden z kolegů mi totiž kdysi řekl, že pokud příspěvky nepíšete sám, tak vlastně jako byste na sociálních sítích ani nebyl. Není to autentické. Takže ačkoliv dostávám velké množství rad a přemýšlím o tom, proč píšeme to, co píšeme, ve výsledku to musí ukazovat, kdo jsem já.