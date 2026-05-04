K jarnímu termínu maturit se podle dat Cermatu, který státní část zkoušek organizuje, přihlásilo 92,5 tisíce maturantů. Téměř 86 tisíc z nich jde ke „zkoušce dospělosti“ poprvé, zbytek opravuje nebo píše zkoušku v náhradním termínu.
„Meziročně vzrostl celkový počet maturantů o 4,2 tisíce, přičemž tento nárůst se týká jak těch, kteří se hlásí k maturitní zkoušce poprvé, tak ale i těch, kteří opravují zkoušku společné části zkoušky z minulých let,“ vysvětluje ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.
Ne všichni z nich však testy od Cermatu psát budou. Maturitní zkouška se skládá ze společné, státní části a profilové, tedy školní části. Někteří studenti opakují a to znamená, že skládají jen tu část, u níž v minulém termínu neuspěli.
Zkoušky se skládají vždy z češtiny a druhého předmětu. Tím může být angličtina, matematika nebo další vybraný cizí jazyk. Ke společné části se přihlásilo 89 tisíc maturantů. Drtivá většina, 81 procent, si vybrala angličtinu. Pro matematiku se rozhodlo 18 procent maturantů.
„Němčinu si vybralo necelých 700 žáků a ruštinu necelých 400 žáků,“ doplňuje Rosůlková. Studenti si mohli zvolit i francouzštinu a španělštinu. O tyto předměty je však dlouhodobě velmi nízký zájem. Znalosti španělštiny letos prokáže 155 lidí a z francouzštiny dokonce jen 53.
Testy z češtiny jsou naplánované na úterý, další cizí jazyky se budou testovat ve středu.
Z cizích jazyků i češtiny budou maturanti skládat ještě ústní zkoušku před komisí.
Místo testu certifikát
Po státní části maturitní zkoušky čeká nejstarší středoškoláky ještě školní část. Ta bývá také zpravidla ústní, ale letos mají maturanti prvně možnost se jí vyhnout. Od letoška se totiž rozšiřuje možnost nahradit zkoušku školní části maturity certifikátem, kromě jazyků by mohlo jít například i o informatické znalosti. Jaké certifikáty lze uznat, stanoví ředitel školy.
Na Gymnáziu Christiana Dopplera v Praze například ředitel Petr Pudivítr umožňuje maturantům nahradit si část zkoušek certifikátem v jazykových předmětech a v informatice.
Certifikát využije i Sofie Honetschlägerová, která studuje na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole 5. května v Praze. Angličtinu si zvolila pro státní i školní zkoušku. Právě část té školní si nahradí certifikátem. „Musím ale složit zkoušku z odborné terminologie,“ poukázala Honetschlägerová.