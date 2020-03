Maturity a přijímací zkoušky na střední školy mohou být v červnu

Praha Přijímací zkoušky na střední školy se uskuteční asi počátkem června, pokud se školy znovu otevřou v půlce května po opadnutí epidemie nového koronaviru. Týden po přijímacích zkouškách by se pak konaly maturitní zkoušky, mají být do konce června. Vyplývá to z vládního návrhu zákona, který ve středu ve zrychleném režimu schválil Senát.

Normu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman, který by tento krok podle informací ČTK mohl učinit ve čtvrtek.



Zákon stanoví, že přijímací zkoušky na střední školy se uskuteční nejdříve 14 dnů po opětovném otevření škol. Maturity se mají konat o týden později, pokud se školy otevřou do 1. června. Pokud by se školy otevřely až po tomto datu, maturity nahradí průměrný prospěch na vysvědčení z předposledního ročníku školy a z pololetního vysvědčení posledního ročníku školy.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) předpokládal, že by se žáci mohli do škol vrátit v druhé polovině května. „Nikdo z nás není schopen určit, jak dlouho opatření kvůli koronaviru budou trvat,“ mírnil ve středu Plaga svůj optimismus před senátory. Přesný termín maturit chce ministr vyhlásit až po otevření škol. V krátké době chce předložit i úpravu vysokoškolského zákona, který by se týkal přijímacích řízení na vysoké školy a státnic.

„Určitě nejde o dokonalá řešení, zejména co se týká přijímacích zkoušek na střední školy. V současné mimořádné situaci je ale nutné, abychom postupovali co nejrychleji a nejpragmatičtěji,“ uvedl předseda školského výboru Jiří Drahoš (za STAN).

Maturanti nebudou letos psát slohy z češtiny a cizích jazyků, pouze didaktické testy. Podle vlády je měly vyhodnocovat samy školy podle podkladů organizace Cermat, která je připravuje. Sněmovna ale po kritice některých ředitelů středních škol rozhodla o tom, že testy vyhodnotí Cermat, aby učitelé měli čas uzavřít nižší ročníky. Přezkoumávat výsledky testů pak bude místo krajských úřadů ministerstvo školství.

V nouzovém případě, pokud by se školy otevřely až po polovině června, by podle Plagy mohly být přijímací zkoušky i v prvním týdnu v červenci. Pokud by v případě zrušení maturitní zkoušky student v posledním ročníku v pololetí neprospěl, školy by mu podle návrhu měly umožnit komisionální přezkoušení, aby mohl maturitní vysvědčení získat také.

Školy jsou uzavřeny od 11. března do odvolání. Státní maturity se podle původního plánu měly uskutečnit v dubnu a v květnu. Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory se měly konat 14. a 15. dubna a na víceletá gymnázia 16. a 17. dubna. K maturitám se podle statistik Cermatu přihlásilo zhruba 80 000 studentů a k přijímacím zkouškám na maturitní obory přibližně 95 000 dětí.

Termíny závěrečných zkoušek učňů, které bývají v červnu, se podle návrhu ministerstva školství upraví podobně jako u maturit. Stejné by u nich bylo i náhradní řešení při otevření škol po 1. červnu. Loni šlo k těmto zkouškám zhruba 27 500 učňů.

Po schválení zákona bylo jednání horní komoře ukončeno. Znovu by se senátoři kvůli dalším opatřením mohli sejít příští týden v návaznosti na jednání Sněmovny, uvedl předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS).