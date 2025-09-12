Mazánek je zároveň předsedou zahraniční sekce Hospodářské komory České republiky. Výše způsobené škody podle senegalských úřadů činila 100 milionů eur (necelé 2,5 miliardy Kč).
Firma tehdy pochybení odmítla, podle generálního ředitele Transconu Vladimíra Drábka šlo o nedorozumění, které mohlo vzniknout změnou vedení Senegalu. Mazánkovi hrozil trest vězení od jednoho roku do pěti let a Transconu penalizace ve stovkách milionů eur. Z vězení byl propuštěn 5. června.
Dobrá zpráva, reaguje Kupka
Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., kandiduje za Spolu) rozhodnutí senegalských orgánů uvítal, stejně jako obnovenou dynamiku vztahů se západoafrickou zemí. Ocenil podíl ministra dopravy Martina Kupky (ODS), který o věci jednal v únoru přímo v Senegalu. „Vítám rozhodnutí senegalských orgánů. Stejně tak mě těší obnovená dynamika vztahů s touto klíčovou zemí západní Afriky. Dříve započaté česko – senegalské projekty spolupráce pokračují. Velký podíl na dobrém konci případu má pan ministr Kupka, který na jaře přímo v Senegalu celou věc řešil,“ uvedl ministr Lipavský.
„Návrat Ilji Mazánka do České republiky je dobrou zprávou nejen pro něj a jeho rodinu, ale též důležitým krokem k zajištění transparentních a stabilních podmínek pro činnost českých firem. Senegal je některými českými podniky vnímán jako strategická brána do Afriky a česká přítomnost v této zemi by měla mít dlouhodobou perspektivu,“ doplnil Kupka.
Mazánka zadržely senegalské úřady loni v listopadu. Firma Transcon, která v africké zemi modernizovala regionální letiště Saint Louis a Matamu, po jeho zatčení práce pozastavila. Podle Lipavského dříve započaté projekty pokračují.