Média nedáme, skandují lidé před Sněmovnou. Vláda podle nich nejedná fér

Spouštěčem bleskového protestu se stalo sněmovní dění krátce po poledni. Vládní tábor protlačil přednostní debatu o zrušení poplatků a jejich nahrazení penězmi ze státního rozpočtu – i s možností jednat přes noc a v sobotu. V reakci na to svolal demonstraci například šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel přes sociální síť X. Podle vedení ČT i Českého rozhlasu by přitom škrt poplatků znamenal masivní propouštění stovek pracovníků. Obě média již dříve vyhlásila stávkovou pohotovost.
Ačkoliv se demonstrace svolala na poslední chvíli, na místě už funguje základní zázemí včetně improvizovaného ozvučení skrze reproduktory. Přítomní opoziční poslanci se kvůli probíhajícímu hlasování po chvíli vrátili zpět do budovy Sněmovny, několik politiků se však redakci podařilo na místě krátce vyzpovídat.
Před budovu dorazil předseda hnutí STAN Vít Rakušan, který nečekané zařazení bodu pro iDNES.cz označil za projev strachu vládních stran: „Je to velké zbabělství, je to srabáctví, je to strach před reakcí lidí. Pokud by to zařadili na program, tak by očekávali právě nějaký občanský odpor. Oni se hlasu z ulice bojí.“ Dodal také, že opozice v sále nesloží zbraně: „My v té Sněmovně budeme, my jim budeme říkat, co si myslíme, a lidé tady na náměstí taky.“
Mezi protestujícími jsou i studenti uměleckých škol. „Je to na poslední chvíli, vůbec se o tom nedalo vědět... Je to takové neférové jednání,“ uvedla devatenáctiletá Tereza z FAMU. Spolužačka Julie doplnila obavy z vládních zásahů do kultury i nedávných výroků ministra Klempíře k financování kinematografie: „Hrozí skoro likvidační škrty... I kdybych v tom neviděla svoji kariérní budoucnost, ochuzuje to kulturu a náš národní rozhled.“
Před budovu dorazil i opoziční poslanec a někdejší ministr kultury Martin Baxa (ODS). Rychlé svolání protestu ho nepřekvapilo, ve společnosti je podle něj silná vůle veřejnoprávní média bránit. „Využijeme doslova každé skulinky, kterou umožňuje jednací řád, abychom maximalizovali naše vystoupení proti tomuto úderu,“ avizoval pro iDNES.cz Baxa obstrukce. Událost označil za „útok na jednu z klíčových institucí, kterou svobodná a demokratická společnost potřebuje.“
Demonstrující na náměstí plánují v nátlaku pokračovat a svolávají další protesty na následující dny.