„Není to experiment ani český vynález.“ Klempíř ve Sněmovně hájí konec poplatků

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„Posledních pár dnů od opozice posloucháme, že změna financování veřejnoprávních medií údajně ohrožuje jejich nezávislost. Dejme stranou politiku a podívejme se na to maximálně věcně,“ uvedl ministr kultury Oto Klempíř.
Změna podle něj není „experiment“ ani žádný „český vynález“ a ani cesta, kterou by se žádný jiný stát nevydal. Připomněl, že koncesionářské poplatky neexistují již v 26 zemích v Evropě.
„To co navrhujeme, není revoluce. Řada novinářů, politiků a expertů nám radí, že bychom měli dělat věci stejně, jako vyspělé evropské země. Tak tady to taky děláme a zase slyšíme, že to je špatně,“ pokračoval.
Koncesionářské poplatky nemají například severské země. „Když to dělá Norsko, tak je to odpovědná politika. Když se stejným směrem vydáme my, Česká republika, tak je to konec demokracie,“ pronesl. Nový systém by podle něj byl předvídatelnější, než současná podoba financování „Média budou vědět, s jakým rozpočtem mohou počítat,“ dodal Klempíř.
Macinka: S výkonem ČT jsem spokojen
Na jednání výbory dorazil také ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě). „Jestli se někdo dnes tváří překvapen, tak ten posledních 10 měsíců žil na jiné planetě,“ řekl při příchodu do sálu novinářům. Při příchodu neodpověděl novinářům na dotazy ohledně toho, zda bude koalice otevřená diskuzi o pojistkách pro veřejnoprávní média.
„Já jsem spokojen s výkonem České televize, já bych si nestěžoval na zpravodajství, je to minoritou vysílání,“ doplnil. Na jednání dorazili zástupci kulturních organizací, ředitel České televize Hynek Chudárek i ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a také zástupci politických stran.
Mezi nimi i ministr sportu Boris Šťastný. „Budu určitě podporovat to, aby na druhé čtení bylo dostatek času, klidně týden,“ uvedl s tím, že druhé čtení očekává v lednu. Vyjádřil se také k projednávání návrhu v pátek a sobotu ráno. „Co se týče procedury, tak to tak vyšlo. My to chtěli řešit už ve čtvrtek,“ doplnil.
Ministr kultury Oto Klempíř na jednání výboru dorazil se zpožděním po začátku jednání.
Vytváří prostor pro politický tlak, říká opozice
„My odmítáme z principu převod veřejnoprávních médií a jejich financování pod státní rozpočet, protože v tom vidíme riziko, že vláda chce vytvořit prostor pro politický tlak na vysílání obsahu veřejnoprávních médií,“ uvedl pro ČT před jednáním předseda výboru pro média a kulturu František Talíř (KDU-ČSL).
Dodal, že způsob, jakým minulý týden vláda otevřela jednání o mediálním zákoně, naznačuje, že takové úmysly vláda s ČT a ČRo má.Talíř také vyzval veřejnost k účasti na veřejné schůzce. Kvůli velkému zájmu se jednání přesunulo do hlavního sálu Sněmovny.
Na programu je také financování kultury. I u tohoto tématu se očekává rozdílný postoj koalice a opozice. Ministr kultury Oto Klempíř se totiž netají tím, že plánuje rozsáhlé změny. V úterý například oznámil, že odvolává předsedu představenstva Státního fondu audiovize Petra Dvořáka kvůli „rozdílnému pohledu na hospodaření fondu a nedostatečnou součinnost při hledání úspor“.
Zároveň také odmítl dotace pro spolek Díky, že můžeme, který pořádá Korzo národní ku příležitosti oslav 17. listopadu. Akce se nakonec konat bude, organizace totiž ve veřejné sbírce vybrala téměř 9,5 milionů korun.