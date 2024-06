Odpor vůči mediální novele sílí. Nechtějí ji televize, rádia ani operátoři

Návrh zákona počítá s rozšířením počtu plátců. Nově mají poplatek hradit všichni, kteří disponují jakýmkoliv zařízením umožňujícím příjem veřejnoprávních médií, tedy i mobilem, tabletem nebo počítačem. O těchto uživatelích mají Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) mimo jiné informovat poskytovatelé internetového připojení.

Proti tomu je například vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti), který nesouhlasí se zavedením poplatku pouze na základě možnosti využívání veřejnoprávních médií.

Veřejnoprávní televize totiž po soukromých společnostech požadují součinnost. Podle Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) je návrh špatně navržený a mimo jiné nabourává soukromí uživatelů.

„Návrh například vůbec nereflektuje dnes zcela obvyklou situaci, kdy na jednu osobu z rodiny je evidováno hned několik služeb připojení k internetu (mobilní i fixní) a to pro celou rodinu. Takových služeb je dnes celá řada a vůbec nemusí jít o služby připojení k internetu ve vztahu ke sledování televize,“ uvedl prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund.

Reálně tak hrozí, že Česká televize by tímto způsobem zjišťování údajů nejen na sebe, ale i na zbytek společnosti, uvalila těžko představitelné administrativní břemeno. „Výsledkem bude bezbřehý chaos, kdy se dotčené subjekty budou různě bránit a argumentovat počty technicky způsobilých zařízení. Celé to povede k tomu, že namísto zvýšení efektivity výběru televizních poplatků se efektivita výběru naopak sníží. Navíc se další náklady související s výběrem poplatků přenesou na nově zúčastněné osoby,“ doplnil Grund.

Výpočet na základě staré metriky

Ministerstvo kultury navrhuje zvýšit od příštího roku televizní poplatek o 15 korun na 150 Kč. Česká televize tím teoreticky získá navíc v příštím roce 865 milionů korun. Letos televize předpokládá výnos z poplatků 5,7 miliardy Kč.

Český rozhlas předpokládá vlivem novely zvýšení počtu poplatníků během tří let o 250 000 až 300 000 ze stávajících 3,81 milionu. Zvýšení poplatku o desetikorunu na 55 Kč mu má příští rok přinést 331 milionů Kč ke stávajícímu výnosu 2,06 miliardy Kč.

Jenže návrh vychází z předpokladu z devadesátých let, kdy se poplatky vázaly na vlastnictví televizoru. „Na to je navázána nová povinnost, kdy Česká televize by měla mít právo dotazovat se poskytovatelů internetového připojení na identitu svých zákazníků, kteří mají smlouvu na službu přístupu k internetu,“ kritizuje Grund.

Mediální zákon v dopise vládě negativně ohodnotili zástupci rádií a televizí. Argumenty pro novelu ministerstva jsou podle nich nekonzistentní. Novelu kritizují i kreativci. Podle nich je spolupráce umělců a herců s veřejnoprávními médii kvůli stagnujícím nebo klesajícím honorářům ekonomicky destruktivní,

Podle prezidenta Herecké asociace Ondřeje Kepky mohou s ČT nebo ČRo spolupracovat někteří umělci jen proto, že mají jiný příjem. Také s institucemi herci spolupracují z důvodu prestiže nebo žánrové šíře, kterou veřejnoprávní média nabízí.

„V dnešní době se často různé platby a poplatky pro jednotlivce navyšují o stovky i tisíce korun, proto nám debata, která řeší navýšení o desítky korun, přijde jako malicherná a někdy až komická,“ uvedl Kepka.

Prezident se zajímá, rozhodnou zákonodárci

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) minulý čtvrtek na Hradě představil mediální novelu i prezidentu Petru Pavlovi. Po jednání ministr uvedl, že prezidentův názor na ni nechce komentovat. Řekl pouze, že Pavel se o novelu živě zajímal. Návrh musí schválit vláda a následně poslanci a senátoři. S účinností se počítá od začátku příštího roku.

Povinný poplatek za TV a rádio byl zavedený ve většině zemí EU. V posledních letech ale docházelo k velkému rušení poplatků a aktuálně ho vybírá pouze 9 z 27 členů EU. Například Francie v roce 2022 povinné poplatky zrušila a Itálie v roce 2024 naopak snížila částku. Česko ale jde zcela opačným směrem.

ČT letos hospodaří s rozpočtem 7,95 miliardy korun a Český rozhlas má mít výnosy a náklady 2,37 miliardy korun. Poplatky u obou veřejnoprávních médií tvoří většinu příjmů. V ČT se přitom poplatek neměnil od roku 2008 a u ČRo od roku 2005. Česká televize nedávno uvedla, že pokud neprojdou novely mediálních zákonů, musela by omezit výrobu premiérových pořadů o 40 až 45 procent.

Novela rovněž nově omezuje oznámení o sponzorování televizních nebo rozhlasových pořadů na 260 hodin za rok, což je asi 85 procent stavu z roku 2023. Důvodem je nadměrné užívání sponzoringu pořadů v ČT. Vysílatelé budou také muset odvádět 25 procent financí do Státního fondu kultury.