Volby by v květnu vyhrálo ANO, lidovci by zůstali mimo Sněmovnu, tvrdí průzkum

Opoziční hnutí ANO by v květnu zvítězilo ve volbách do Sněmovny, získalo by 34,5 procenta hlasů. Oproti dubnovému poklesu by tak opět stoupla. Následovala by ODS, která si s 15 procenty drží stejnou podporu jako v dubnu. Piráti by s 10,5 procenta skončili třetí, následovala by SPD s 8,5 procenta hlasů. Vyplývá to z volebního modelu, který v pátek zveřejnila agentura Median.