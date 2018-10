Medvěd na Vsetínsku usmrtil další ovce, chystá se odchytová klec

Zlín Medvěd na Vsetínsku usmrtil další ovce. Šlo o čtyři ovce, a to v Bystřičce a Mikulůvce, řekl v úterý Michal Bojda z olomouckého Hnutí Duha. Medvěd se od září pohybuje na Vsetínsku a Zlínsku, potrhal již ovce a kozy, zničil také včelíny. Odborníci již rozhodli o tom, že je třeba medvěda odchytit, Bojda proto v úterý jede na Slovensko pro odchytovou klec

„Složíme ji dnes večer, nebo zítra (ve středu). Uvidíme, kdy se vrátíme,“ uvedl v úterý Bojda. Klec však bude zatím uložena na provizorním místě, než se vytipuje vhodné místo k odchytu. Žádost o výjimku k odchytu podaly na krajský úřad již obce, odchyt v úterý doporučila také Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), medvěd podle ní postupně ztrácí plachost, nevadí mu blízkost lidí a jeho troufalost se zvyšuje.



„Odchyt medvěda je krajní řešení a pečlivě jsme je zvažovali. Jeho chování jsme konzultovali i s kolegy ze Slovenska, kteří mají s medvědy větší zkušenosti. Je možné, že se medvěd lidí nebojí jednoduše proto, že pochází ze zajetí. Krajskému úřadu jsme z bezpečnostních důvodů doporučili, aby povolil jeho odchyt,“ uvedl František Šulgan z AOPK ČR.

Ovce nepřežila útok medvěda.

Podle klasického postupu je možné žádost vyřídit nejdříve za 15 dní. Hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) v pondělí uvedl, že jde o mimořádnou situaci. „Standardní průběh není možné nyní respektovat, zákon nám umožňuje realizovat odchyt už teď v době řízení,“ uvedl hejtman.

Zatím také není jasné, kam by se odchycený medvěd převezl. Zvíře je možné vypustit do volné přírody, je však třeba mít povolení majitele či správce pozemku. Druhou variantou je umístění do zoologické zahrady.

Medvěda, který je podle odhadů starý asi čtyři roky, přilákala k blízkosti lidských obydlí letošní dobrá úroda ovoce, potřebuje se vykrmit před zimou. „Zdejší prostředí mu nahrává. Má nachystané úly, kolikrát nezabezpečená hospodářská zvířata. Je hodně ovoce, opuštěných sadů, je zde roztroušená zástavba,“ řekl již dříve Šulgan.



Medvědi podle ochránců přírody do naší přírody patří, stejně jako další velké šelmy, rys a vlk. „Právě oblast Beskyd je jediným místem, kde u nás tyto tři šelmy žijí. Zatímco vlka a rysa můžete spatřit i jinde, medvěda lze pravidelně vystopovat jen ve zdejších lesích, do kterých přichází ze Slovenska. Rys ostrovid, medvěd hnědý a vlk obecný jsou v ČR chráněni. Kvůli jejich dlouhodobému přirozenému výskytu je chráněná krajinná oblast Beskydy zařazena mezi evropsky významné lokality velkých šelem,“ uvedla Karolína Šůlová z AOPK ČR.

Druhý medvěd žije podle odborníků u Velkých Karlovic na Vsetínsku, je však schovaný v lese. Na Slovensku je podle odhadů nyní asi 1200 medvědů.