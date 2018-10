Medvěd na Zlínsku se chová nezvykle, zvykl si na lidi. Čunek ho chce nechat odstřelit

Zlín Zlínský kraj chce odstřelit medvěda, který se od září pohybuje v regionu a zabil již dvě desítky ovcí a další zvířata. Medvěd, na kterého byla minulý týden nastražena past, se chová nezvykle - není plachý a odvažuje se do blízkosti lidí. Kraj ani neví, kam by zvíře v případě odchytu umístil, řekl v pondělí novinářům hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL). Ochránci přírody považují odstřel za krajní řešení, preferovali by odchyt, proti rozhodnutí o odstřelu ale nepůjdou, uvedl Michal Bojda z olomouckého Hnutí Duha.

Medvěd zvířata zabíjí, ale nežere je. V jeho trusu se našly jen bukvice, žaludy, byliny. „Domácí zvířata jen zabije a rozsápe. Jsme přesvědčeni, že tento medvěd, až už je to pro něj hra nebo cokoliv jiného, může dojít chvíle, kdy se splete a zabije člověka,“ uvedl Čunek, podle kterého medvěd řádil v těsné blízkosti obydlí. „Naprosto chápu strach lidí, kteří posílají děti ráno do školy. V pondělí byl v Rajnochovicích o půl šesté ráno uprostřed vesnice, kdy lidé chodí do práce, skutečně se něco může stát,“ řekl hejtman.

Kraj také neví, co po odchytu s medvědem dál. „Je evidentně nevhodný pro to, abychom ho kdekoliv vypustili v přírodě. Takového medvěda údajně nechce žádná zoologická zahrada a žádný stát v okolí na své území. Zdá se, že je to medvěd, který nedokáže ani na jiném působišti změnit své chování,“ uvedl Čunek.



Na odstřelu by chtěl hejtman spolupracovat s policií, která by mohla zvíře vyhledat pomocí termovize. Hledání by mohlo začít koncem týdne. Spolupráce se podle Čunka nedávno osvědčila u divočáků nakažených africkým morem prasat.

O odstřel samotný by se podle hejtmana měli postarat myslivci. Hejtman bude žádat o povolení k odstřelu na krajském odboru životního prostředí, vyřízeno by podle něj mohlo být za několik dní. Podle Čunka však není vyloučené, že některý myslivec zastřelí medvěda dřív, kdyby byl v ohrožení člověk. Kraj chce víc s myslivci spolupracovat na mapování pohybu medvěda.

Není však vyloučeno, že kraj zkombinuje odstřel i odchyt, v tom případě by rozmístil v terénu klece, které pořídil kvůli odchytu divočáků. „Pokud by to bylo tak, že budeme mít povolení k odstřelu a nebudeme moci vystopovat medvěda rychle, zřejmě bychom návnady v klecích rozmístili, abychom ho případně chytli a pak zastřelili. Jde o to, abychom postupovali rychle. Kdybychom ho chytli dnes, nemohli bychom ho odstřelit, museli bychom ho vykrmovat a hledat, kdo by ho vzal. Ale zatím se jeví, že se nenajde nikdo, kdo by ho chtěl,“ uvedl Čunek.

Ochránci přírody podle Bojdy s možností odstřelu počítali, považují ho však za krajní řešení. „Přece jen se jedná o kriticky ohrožený druh živočicha. Myslíme si, že nebyly vyčerpány všechny možnosti k odchytu,“ řekl Bojda, podle kterého se však ochránci přírody nebudou proti rozhodnutí o odstřelu odvolávat.

Ve čtvrtek nainstalovali ochránci přírody ve spolupráci se starosty obcí na Vsetínsku do terénu odchytovou klec. Umístěna je v blízkosti obcí Oznice, Bystřička, Jarcová a Jablůnka na Vsetínsku, v jejichž okolí se medvěd dříve pohyboval. Obce požádaly úřad o výjimku k odchytu, odchyt doporučila také Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).

Medvěd se však v posledních dnech pohybuje na větším území, byl viděn v okolí Rajnochovic na Kroměřížsku, klec ale nelze přesunout mimo katastr čtyř obcí pověřených odchytem. Bojda uvedl, že odchyt medvěda by měl řídit krajský úřad.

Čunek to potvrdil. „Krajský úřad vezme pod svou odpovědnost řešení této situace. Požádáme o to, abychom mohli medvěda chytat nejen na území obcí, ale i zároveň odstřelit na celém území kraje,“ uvedl Čunek.

Mladý, asi čtyřletý medvěd se ve Zlínském kraji pohybuje od září, k lidským obydlím ho přilákala dobrá úroda ovoce, potřebuje se vykrmit před zimou. Medvědi se v česko-slovenském pohraničí vyskytují běžně, jde však o několik zvířat, o kterých lidé většinou ani neví. Na Slovensku je podle odhadů nyní asi 1200 medvědů.