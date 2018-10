Medvěd není nebezpečný. Ovce mu voní, tak si nevychovaný zmetek hraje, říká senátor a ‚medvědář‘ Chaloupek

PRAHA Odstřel medvěda, který se od září pohybuje na Valašsku a místy usmrcuje hospodářská zvířata, není chytré řešení. Zvíře pro lidi není nebezpečné, musí z nich jen získat respekt. V rozhovoru pro Lidovky.cz to řekl senátor a autor večerníčků Václav Chaloupek. V minulosti sám několik medvědů choval.

Zbloudilý medvěd se od září potuluje po Zlínském kraji. Od té doby zakousl více než tři desítky ovcí, kozy či poničil několik včelínů.



Ochránci přírody se jej proto dosud neúspěšně snažili odchytit a dočasně jej umístit do zoologické zahrady. Hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) však preferuje odstřel zvířete, neboť prý není vyloučené, že zaútočí na člověka.

Medvěd, který byl spatřen u Březůvek a Doubrav na Zlínsku.

Proti medvědovi ovšem nebude možné více než měsíc cokoliv podniknout. Je třeba počkat, než řízení o výjimce k jeho odchytu či odlovu platné pro celé území kraje nabude právní moci.

Václav Chaloupek (69) Václav Chaloupek je vystudovaný pedagog, původně pracoval jako učitel kreslení. Později se ochránce a milovník přírody dal na žurnalistiku, nejprve na zpravodajství, později na publicistiku. Dlouhodobě se zabýval natáčením televizních pořadů pro děti se zvířecí tématikou. Proslul jako „medvědí táta“, o nichž mimo jiné také natočil večerníček. V říjnu 2016 byl zvolen senátorem za obvod Plzeň - město. Je členem hnutí Občané patrioti.

Lidovky.cz: Váš senátorský kolega a hejtman Jiří Čunek by medvěda, který se od září pohybuje v Beskydech, rád nechal odstřelit. Co na tento postoj říkáte?

Žádost o zastřelení není příliš uvážená. Myslím si, že to je až to poslední, co může být. Podle velikosti jde o maximálně dvouleté odrostlé medvídě. Neváží více než sto kilo. Je to takový nevychovaný zmetek, který zlobí ze zlomyslnosti. Pro něj je všechno nové, tak se s tím seznamuje. Zatím dělá škody jen na zvířatech, lidí si moc nevšímá. Řekl bych, že před nimi má i strach.

Na Slovensku žije několik stovek medvědů, v Rumunsku několik tisíc a jsou dokonce města, kde žijí na předměstí, přicházejí do kontaktu s lidmi a také je nevybijí všechny. Zabíjet zvíře preventivně mi nepřijde zrovna chytré.

Lidovky.cz: Medvěd ale už rozsápal přes tři desítky ovcí, kozy nebo kohouta, poranil i berana a zničil několik včelínů. Jak by se tedy mělo postupovat, aby se zabránilo dalším škodám?

On si s těmi ovcemi hraje. Oni mu voní, tak se za nimi rozběhne a když za nimi utíká, tak je strhne, pokouše. Co jsem ale koukal, tak toho ani moc nesežral. Většina medvědů nejsou masožravci. Pasou se od jara do léta na zeleném, lovců je mezi nimi hodně málo. Třeba v zoologických zahradách maso nikdy nedostávají, zvlášť ne syrové. A pokud se jim přeci jen přidává do stravy, tak se vaří. Pokud by se totiž medvěd krmil masem, bude mít špatnou srst a projeví se to i na jeho vlastnostech. Není to pro něj přirozené.

Myslím si, že se s odchytovou pastí se postupuje dobře. Jen by měly být alespoň dvě. Návnada je také optimální. Medvěd, když si může vybrat ovoce s medem, nebo maso, vždycky si vezme to první. Možná by bylo dobré mít past mobilní. Podívat se na směr, kde se naposledy vyskytl a past podle toho převážet.



Lidovky.cz: A dočasné uspání?

Střelení narkotizační flintou je také řešení. To by ale museli být jeden, dva lidé neustále připravení, když jim zatelefonují, aby přijeli. Zdá se mi ale, že medvěd – přestože chodí po silnici -, je poměrně plachý.

Lidovky.cz: Co dále po odchytu?

Do volné přírody jej pustit nelze. V zoologické zahradě by žít mohl, ale žádná u nás momentálně nemá místo, s výjimkou Tábora a Hluboké nad Vltavou, která by jej mohla umístit na dva měsíce do karantény. Já když jsem měl medvědy, měl jsem je za elektrickým ohradníkem. Stačily dva dráty. Když dostane dvakrát, třikrát pecku, už se tomu pak vyhýbá.

Ideální situace by z mého pohledu byla, kdyby už ministerstvo zemědělství s ministerstvem životního prostředí vybudovalo zařízení, kam by se dala umístit zvířata, která pochází z nelegálních chovů, nebo jsou zabavená na celnicích. Kdyby se na to našlo prostředky a místo, spousta zvířat, která to potřebují, by našla domov. Tam by se dal umístit i medvěd.

Lidovky.cz: Je podle vás nebezpečný pro člověka?

Pokud ho nikdo nevyruší při žrádle a nepřekoná vzdálenost, kdy se zvíře cítí být ohroženo, tak není nebezpečný.

Senátor Václav Chaloupek (Občané patrioti).

Lidovky.cz: Jak by se měli lidé zachovat, kdyby jej potkali?

Křičet a mávat rukama. To zažene medvěda i lva v Africe. Medvěd se totiž musí vyplašit. Někdo bude říkat, že to je týrání, ale já kdybych ho viděl u ovcí a mohl, nasypal bych mu malé broky do kožichu, aby ho to poštípalo. Aby slyšel střelnou ránu. Nebo u něj vystřelil rachejtli, dělbuch. Musí zjistit, že člověk je pro něj nebezpečí. To zatím neví. Pravděpodobně přišel o mámu, která by ho kdysi v tomto směru vychovávala. Rozhodně bych ale neutíkal. Okamžitě by měl pocit, že se člověk bojí a mohlo by ho to vyprovokovat k tomu, aby se za ním rozběhl.

Lidovky.cz: Jak moc je reálné, že by se ze Vsetínska přesunul více do Čech?

Je to málo pravděpodobné. Předpokládám, že jak by výrazněji ztratil plachost a chodil by po cestách, tak by ho něco zabilo. Beskydy jsou pro něj optimální místo, určitě se mu tam líbí. Mezi lidi přijde, protože s nimi nemá žádnou negativní zkušenost. Jinak ale potřebuje klid.

Lidovky.cz: Měli by u nás medvědi žít ve volné přírodě jako je tomu třeba na Slovensku, nebo v Rumunsku?

Jsem přesvědčen, že to není možné, ačkoliv v Beskydech by to šlo. Pro medvědy je strašně důležité, aby žili na rozsáhlejším území, kde je jejich populace. Beskydy jsou v podstatě takové okrajové území, kam silnější a dominantní medvědi občas vytlačí ty slabší nebo mladší, kteří si hledají své teritorium. V Beskydech žijí skrytým životem zhruba dva nebo tři. Čas od času se objeví informace, že je zabili třeba pytláci.

Lidovky.cz: Mohlo by zvíře v Česku ulehnout k zimnímu spánku?

Určitě, ale musí být dostatečně vypasený. Medvěd se k zimnímu spánku připravuje tak, že se většinou pase na lesních plodech – borůvkách, malinách. V nich je hodně cukru. On se potom spraví. Když ulehne k nepravému zimnímu spánku, stačí mu nějaká škvíra ve skalách, hromada větví či dutý kmen padlého stromu, do kterého se nacpe. Aby mohl klidně spát, nepotřebuje velký prostor. Musí si ten brloh sám vytopit.

Lidovky.cz: Byla by to komplikace pro případný odchyt?

Nebyla. Nikdo by o něm nějaký čas nevěděl. A až by se na jaře probudil, sháněl by krmení, byl by na jaře ještě hladovější, a tak by se zase někde objevil.