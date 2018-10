Medvěd na Vsetínsku znovu útočil. Pomohou ho hledat fotopasti

ZLÍN Medvěda potulujícího se od září ve Zlínském kraji pomohou hledat fotopasti. Členové týmu, který kraj pověřil odchytem medvěda, je chtějí nyní rozmístit do terénu. V týdnu by se měli přijet seznámit s krajinou také odborníci, kteří dokážou medvěda uspat narkotizační střelou ve volné přírodě, řekl člen týmu Milan Orálek z Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí.

Ochránci přírody mají zatím poslední informace o pohybu zvířete z neděle, kdy v katastru obce Hovězí na Vsetínsku zabil králíka.



Ochránci přírody předpokládali, že se zvíře bude nadále pohybovat v okolí Semetína, kde bylo minulý týden. „Byla tam však o víkendu rallye a to ho vypudilo. V sobotu byl v Janové, kde zabil dvě ovce, v neděli ho lidé překvapili v katastru Hovězí. Vloupal se do klecí s králíky na dvoře. Od té doby nemáme hlášené žádné škody,“ uvedl Orálek, který zopakoval výzvu chovatelům, aby hospodářská zvířata, zejména ovce, na noc zavírali do chlévů a dostatečně je zabezpečili. „V Janové byly ovce zase zcela volně. Je třeba je skutečně na noc zavřít a dveře něčím zapřít,“ uvedl Orálek.

Členové odchytového týmu potřebují zmapovat pohyb medvěda, proto chtějí rozmístit fotopasti. Zvíře by pak chtěli chytnout do odchytové klece či uspat pomocí narkotizační střely. Podle Orálka není problém sehnat člověka, který uspí zvíře v kleci či zaklíněné v uzavřeném prostoru, ve volné přírodě to však umí jen pár odborníků. Po medvědovi by mohl pátrat také policejní vrtulník s termovizí. Odchyt však může trvat i několik týdnů.

Mladý, asi čtyřletý medvěd v regionu již zabil minimálně tři desítky ovcí, kozy a kohouta a zničil úly. Dříve hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) mluvil o možnosti odstřelu. Ukázalo se však, že medvěda je v případě odchytu kam umístit, dočasně by mohl být v záchranné stanici u Temelína, kterou provozuje zoo v Hluboké nad Vltavou. O zvíře také projevila zájem zoologická zahrada z Belgie.