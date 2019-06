Měl by počkat na finální verdikt, návrh auditní zprávy je plný nepravd, reagoval Babiš na Pavla Zemana

PRAHA Nechce se mi věřit, ze by odborník na úrovni nejvyššího státního zástupce docházel k tak ukvapeným závěrům, místo toho aby počkal na finální verdikt, řekl premiér Andrej Babiš v reakci na nejvyššího žalobce Pavla Zemana. Ten v neděli uvedl, že zjištění v návrhu auditní zprávy Evropské komise, podle něhož je Babiš ve střetu zájmů, jsou závažná a mohla by zavdávat podezření na trestný čin. Nejvyšší státní zastupitelství si podle něj vypracuje vlastní analýzu navrhovaného dokumentu.

„Těžko se mi k tomu vyjadřuje. Pokud to pan nejvyšší státní zástupce řekl, pak musí on vědět, co tím sledoval. Vůbec tomu nerozumím, jak bychom se mohli pohybovat v oblasti jakéhokoliv trestného činu. Samotný nezávazný předběžný návrh auditní zprávy je plný faktických nepravd, které budou příslušné české odborné orgány v následujících měsících trpělivě vysvětlovat a vyjadřovat se k nim. Analyzovat tedy takový dokument mi připadá více než předčasné,“ reagoval Babiš.

Zároveň dodal, že se mu nechce věřit, ze by odborník na úrovni nejvyššího státního zástupce docházel k tak ukvapeným závěrům, místo toho aby počkal na finální verdikt. „Touto svou horlivou iniciativou nectí pravidla řádného a spravedlivého procesu. Skutečně nevím, jaka je jeho motivace,“ doplnil premiér.

Pavel Zeman hovořil o zprávě Evropské komise v České televizi. „My jsme se rozhodli, že zpracujeme naši vlastní analýzu. Pečlivě projdeme už předběžnou zprávu a vyhodnotíme, zda je na místě postupovat dále... My analyzujeme, protože to, co je tam napsané, je závažné a mohlo by to zavdávat podezření z trestného činu,“ řekl v ČT Zeman.

Pokud bude zastupitelství potřebovat další informace, podle něj si je vyžádá. K dalšímu postupu potřebuje vědět třeba to, jak vypadaly žádosti o dotace, kdo byl za ně odpovědný, kdo je podepisoval a kdo ve svěřenských fondech rozhodoval, podotkl nejvyšší žalobce.

Podle navrhované auditní zprávy Babiš svěřenské fondy ovládá a má zájem na tom, aby firmy byly úspěšné. Auditoři popisují jednotlivé dotační případy i to, jak premiér do chodu holdingu zasahoval a jak může zasahovat do svěřenských fondů. Česku hrozí, že by mohlo vracet do Bruselu zhruba 451 milionů dotací pro Agrofert.

Babiš ale v sobotu řekl, že ČR žádné peníze zpět nebude posílat a auditní zprávu odmítne. České úřady poskytnou unii své stanovisko, text se tak může ještě upravit. Závěrečná zpráva z auditu by mohla být do konce prázdnin.