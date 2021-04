Ruská reakce Česko překvapila, podle Hamáčka je mnohem silnější. S Babišem bude jednat o dalších krocích

Praha Ruská reakce na vyhoštění 18 ruských diplomatů z ambasády v Praze je silnější, než Česká republika očekávala, řekl dnes novinářům vicepremiér a šéf diplomacie Jan Hamáček (ČSSD). Bude jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o tom, zda je na místě další krok z české strany. Vyhoštění 20 českých diplomatů z Moskvy českou ambasádu paralyzuje, řekl Hamáček. Skončil zástupce velvyslance a celý politický i hospodářský úsek.

190913 apr 21

Rusko vyhostilo 20 zaměstnanců české ambasády včetně zástupce velvyslance, ze země musejí odjet do půlnoci. „Reakce je silnější, než jsme očekávali. Je to víc diplomatů, než my jsme vypověděli zpravodajských důstojníků,“ konstatoval Hamáček. Dodal, že Česko reakci očekávalo, ale ve chvíli, kdy je pouze obětí, je značná. O dalším kroku české diplomacie chce s Babišem jednat zejména kvůli vyhoštění zástupce českého velvyslance.

Paralýza ambasády

Vyhoštění 20 zaměstnanců české ambasády v Moskvě v principu velvyslanectví paralyzuje, řekl na pondělní tiskové konferenci vicepremiér a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD). Skončil celý politický i hospodářský úsek, jediné, co nadále funguje, je podle něj konzulární úsek. Vyhoštěn byl i zástupce českého velvyslance Vítězslava Pivoňky.

Češi vyhoštění z Moskvy by se měli vrátit dnes večer. Česká republika pracuje na vyslání vládního speciálu, koordinuje i odjezd Rusů vyhoštěných z Česka.

Česká republika se rozhodla vyhostit 18 ruských diplomatů kvůli podezření, že příslušníci ruské tajné služby se zapojili do výbuchu skladu munice ve Vrběticích z roku 2014.