Měli jsme také naznačovat kroužkování, zlobí se Piráti. Na fóru mohou rozhodnout o Bartošově osudu

Politikům s černou vlajkou ve znaku, jimž průzkumy v jednu chvíli věštily výsledek přes 30 procent, se stala osudnou možnost voličů zakroužkovat čtyři kandidáty, které preferují před zbytkem kandidátky. Tu využili voliči STAN dosyta. Předsedu Víta Rakušana například vysadili na celkově první místo v počtu udělených kroužků, kterých získal téměř šedesát tisíc.

K přeskočení na vyšší místa kandidátky potřebovali Starostové takový počet preferenčních hlasů, který by odpovídal alespoň pěti procentům zisku jejich strany v kraji. Všem, kteří byli zvoleni, se to povedlo a starostovská mašina voličů tak poslala své koaliční partnery do pozice nejmenšího poslaneckého klubu.

„Je to ohromná nespravedlnost, brutální výsledek,“ zhodnotil pro Lidovky.cz výkon své partaje končící poslanec Jan Lipavský. V šoku jsou prý i největší odpůrci společného koaličního projektu, kteří určité komplikace předvídali.

Do sněmovny se tentokrát neprobojoval ani Tomáš Martínek. Ten serveru Lidovky.cz řekl, že podle jeho názoru měli Piráti být trochu asertivnější a svým příznivcům alespoň nenápadně naznačit, že by je měli podpořit kroužky. „STAN to svým voličům naznačoval. Já jsem o to usiloval také, ale neprošlo to,“ řekl pirátský poslanec.

Ve shodě se svými kolegy dává vinu za fatální neúspěch především dezinformační kampani ve stylu „vadí ti Pirát, kroužkuj Starostu“. Jeho strana prý doplatila na to, že koaliční smlouvu, která nabádání voličů ke kroužkování zakazovala, dodržovala až příliš. Na pragmatický sňatek s Rakušanovým hnutím doplatili nejvíce poslanci Pirátů, kteří tak hromadně přišli o mandát v dolní komoře. Přesto se většina z oslovených shoduje, že žádný velký převrat se uvnitř strany nechystá.

„Někteří chtějí rychlá gesta, ale my teď musíme být klidní,“ řekl serveru Lidovky.cz pražský poslanec Ondřej Profant. Do sněmovny se dostali jen dva jeho kolegové z hlavního města: Olga Richterová a Jakub Michálek.

Podle Profanta Piráti vydrží do sjezdu, který je plánovaný na leden. Sestřelit předsedu Ivana Bartoše podle něj není v tuto chvíli nutnost. „V mnohých regionech jsme navíc měli podobný počet preferenčních hlasů jako Starostové, akorát byl rozložený mezi více kandidátů,“ dodal.

Na rozdíl od Martínka ale nevidí problém v tom, že by Piráti nedostatečně ponoukali ke kroužkování svých kandidátů. Profant by byl prý raději, kdyby jeho strana lépe voličům vysvětlila, že se by v rámci udržení koaličního projektu neměly rozdávat preferenční hlasy. Nyní budou prý straníci čekat, jaké novinky přinese z povolebního vyjednávání s vítěznou koalicí Spolu Bartoš.

V koaliční smlouvě se sice píše, že přeskočená strana bude kompenzovaná formou funkcí v orgánech sněmovny, podle Lipavského je ale tato část dohody prakticky mrtvá. „Počítali jsme, že kvůli kroužkům přijdeme v jednom či dvou regionech o poslance. Takový výplach ale zásadně mění situaci,“ doplnil poslanec.

I přes chladnou hlavu vypadnuvších pirátských poslanců už plány na sesazení Bartoše střádá část členské základny. Na stranickém fóru se na toto téma rozjela diskuse pod názvem „Další osud našeho předsedy po sebevražedném náletu na Agrofert“. Kromě možnosti odstoupit mohou členové hlasovat i pro to, aby si Bartoš sundal sako či ostříhal dredy.

Ačkoliv Rakušan za svým koaličním partnerem zatím při jednáních stojí, ozývají se i nespokojené hlasy. Podle informací serveru Lidovky.cz už se v táboře Starostů objevily nápady levicové Piráty odstřihnout. V kombinaci s pravicovým Spolu jsou totiž očividně cizím elementem. Že by čtyři poslanci Bartošovy partaje nebyli pro vládu potřeba, o tom se už v sobotu večer mluvilo i mezi členy ODS.