Chtějí Bečvu vrátit do koryta. Ochrání už jednou zničené Troubky i další obce

Prstencová ochrana Troubek Se stavbou vybudování takzvaného prstencového ohrázení Troubek počítá Povodí Moravy v roce 2027. Náklady se odhadují až na 600 milionů korun. Podle investičního ředitele Povodí Moravy Tomáše Bělašky vznikne zemní val kolem celé obce. „Celková délka liniových opatření je kolem šesti kilometrů. Částečně půjde o úpravu či navýšení stávajících hrázových systémů, částečně budování nových, v některých částech bude vybudována železobetonová zídka,“ řekl Bělaška. Troubky leží na složitém morfologickém území na soutoku Bečvy a Moravy a jsou značně ohroženy velkou vodou. „Zásadní je i podloží, jsou tam komplikované hydrogeologické poměry, pohybujeme se na štěrkovém podloží. Tím, že dojde k prstencovému ohrázení obce, je potřeba v době zvýšených povodňových stavů řešit také spodní vodu, která by mohla Troubky zatopit zespodu. V rámci protipovodňových opatření tak budou vybudovány protivztlakové studny, jejich ucelený systém bude odvádět průsakové vody do koryt a odtud bude následně přečerpávána,“ doplnil. Podle zástupců Povodí Moravy již existuje kvůli projektu protipovodňových opatření Troubek dokumentace pro územní rozhodnutí. Po podpisu memoranda bude vypsána soutěž na projektanta a geologický průzkum, který by měl systém ochrany optimalizovat. Projektová dokumentace vyjde na 16 milionů korun, podle memoranda se na něm budou finančně podílet i kraj a obec. Samotná stavba by měla trvat čtyři roky.