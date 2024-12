V Praze ve Vltavě plavalo 360 otužilců. Proud byl slabý, voda měla čtyři stupně

Nejstarší plavkyní byla pětaosmdesátiletá Blanka Vyskočilová, nejmladší třináctiletá Kateřina Rejzková. Za povzbuzování diváků a slunného počasí otužilci absolvovali tři tratě – měřenou soutěž na 750 metrů jako Memoriál Františka Venclovského, a dvě tradiční kondiční tratě – 100 metrů jako Memoriál Štěpána Poláka a 300 metrů jako Memoriál Oldřicha Lišky.

Loni museli otužilecký závod pořadatelé kvůli vysokému průtoku vody zrušit. Nadšenci se přesto šli alespoň namočit poblíž schodů, aby zachovali tradici. „Letos je naopak velmi mírný proud, takže plavci to mají letos jako za odměnu, po těch předchozích ročnících,“ řekl ředitel soutěže a předseda I. plaveckého klubu otužilců Praha Tomáš Prokop. Poslední dobou podle něj bývá nejvíce plavců na trati 300 metrů.

Teplota vzduchu byla minus 3,5 stupně

Podle organizátorů měla voda dnes 4,3 stupně Celsia, před začátkem prezence byla teplota vzduchu minus 3,5 stupně Celsia, uvedl Prokop. Na soutěžní 750 metrů dlouhé trati zvítězila Lenka Pavlacká, na druhém místě se umístil Tomáš Ludvík a na třetím Jakub Kačerovský. Pavlacká se stala absolutní vítězkou podesáté, memoriálu se zúčastnila posedmnácté, uvedli organizátoři.

„Myslela jsem si, že dneska mám na vítězství šanci, jedině když kluci spletou trať,“ řekla po dokončení závodu Pavlacká. Soutěžní tratě se zúčastnili i zahraniční plavci například ze Slovenska, Polska, Anglie, Belgie, Německa, Itálie a Maďarska. Plavci závodili ve třech vlnách.

Mezi aktivními účastníky akce byla i letošní přemožitelka kanálu La Manche Andrea Klementová, přemožitel kanálu La Manche z roku 2005 Richard Haan a také další čeští dřívější přemožitelé kanálu La Manche, například Jakub Valníček, Michal Štengl či Filip Jícha.

Nejvíce plavců bylo v roce 2019

Společně s nadšenci plavala stometrovou trať i starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09). „Je to úžasný sport, který člověku úžasně vyčistí hlavu a dá mu prostor se soustředit na něco úplně jiného, než je práce a starosti,“ řekla předtím, než šla do vody. „Těším se, nebojím se, ale respekt samozřejmě patří k věci, protože ta voda je hodně studená, je tady nějaký proud a je to poprvé,“ uvedla.

První vánoční vystoupení otužilců ve Vltavě, tehdy pod vedením Alfreda Nikodéma, se konalo v roce 1923. Za první ročník pod názvem Memoriál Alfreda Nikodéma se považuje akce z roku 1947. Rekordních 431 otužilců se memoriálu zúčastnilo v roce 2019.