Meningitida se u nikoho z prověřovaných neprokázala, tři lidé berou antibiotika

Martina Dostálová z motolské nemocnice v úterý dopoledne uvedla, že trojici pacientů, kteří byli v kontaktu s nakaženým, už lékaři propustili.

V nemocnici tak leží pouze pacient s prokázanou nákazou, který je v péči lékařů Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol. Nemocnice komunikuje s rodinou a se zastupitelským úřadem dotčené země.

„Veřejnost bych chtěla ujistit, že aktuální případ onemocnění meningokokem nepředstavuje ohrožení veřejného zdraví. Onemocnělá osoba je hospitalizována ve zdravotnickém zařízení a všechna potřebná protiepidemická opatření byla neprodleně přijata,“ uvedla hlavní hygienička České republiky a ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

Doplnila, že hygienická služba provedla trasování kontaktů a byly identifikováni tři lidé, kterým lékaři preventivně nasadili antibiotickou léčbu. Situaci nadále pečlivě sleduje ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními a středočeskou krajskou hygienickou stanicí.

Podle ministerstva zdravotnictví lze meningokokovým infekcím účinně předcházet očkováním. „K dispozici jsou bezpečné a účinné vakcíny proti nejčastějším sérotypům, především typu B a typu ACWY,“ uvádí.

V České republice je očkování proti meningokokovým nákazám plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění ve vybraných dětských věkových kategoriích. Očkovat se mohou nechat i lidé mimo tyto věkové skupiny.

Meningitida je onemocnění, které vyvolává zánět mozkových blan. Na rozdíl od meningokokové sepse má pacient vyšší šanci na přežití. Kromě meningokoka jej mohou spustit i jiné bakterie či viry.

Meningokok se přenáší kapénkovou infekcí a do těla se dostává nosohltanem. Na světě existuje pět kmenů této bakterie. U nás převládá kmen B, v Africe je to kmen A a například v Asii kmen s označením W 135.

Odhaduje se, že při nákaze bakterií invazivního meningokoka umírá asi deset procent nakažených, třetina zůstává s následky, jako jsou amputace či hluchota. Očkováním je v tuzemsku chráněna proti typům A, C, W a Y asi polovina dětí do dvou let, u typu B zhruba 70 procent a oběma přibližně třetina teenagerů.

V roce 2017 do statistik v ČR přibylo 68 případů meningokokových onemocnění, deset lidí zemřelo. Potom počet nakažených a zemřelých klesal, v letech 2018 až 2020 byla úmrtí tři. Loni bylo nakažených 15 a jeden člověk zemřel, podobné to bylo i předloni.