Požár v přerovské Meoptě způsobil škody za 50 milionů. Firma vyrábí i pro armádu

V Meoptě došlo k požáru rozvody ve dvou patrech, škoda byla odhadnuta na 50 milionů korun. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Přerova, drážní hasiči i dobrovolné jednotky.
Někteří zaměstnanci na sociálních sítích uvedli, že ve čtvrtek večer dostali zprávu, aby nechodili do práce.
Meopta zaměstnává zhruba 1400 lidí, 90 procent produkce exportuje. Vlastní ji nadnárodní investiční fond Carlyle Group, který koupil stoprocentní podíl v Meoptě v roce 2023 od rodiny Rausnitzů.
Podnik podle informací na firemních stránkách vyvíjí a vyrábí své produkty především v České republice. Portfolio jeho zákazníků zahrnuje takřka celý svět od Spojených států amerických přes Evropu, Izrael a řadu asijských zemí.
Po útoku přijali opatření, jednotku ale zrušili
Společnost Meopta před třemi roky zrušila jednotku požární ochrany, která byla ve firmě přítomna. Podle své mluvčí Jany Kafkové ovšem Meopta před pár týdny reagovala na žhářský útok na pardubickou zbrojařskou společnost LPP Holding.
„Navýšili jsme personální kapacity a intenzitu prohlídek a obhlídek budov. Ruku v ruce s tím řešíme také vyšší stupeň zabezpečení, jako jsou kamery a podobné věci. Ty už v objektu jsou, ale právě zvažujeme, jestli není potřeba jejich navýšení,“ uvedla Kafková
Podle Kafkové zároveň společnost Meopta nevnímá, že by stát bral útok v Pardubicích na lehkou váhu. „Od státu potřebujeme, abychom dostávali včas informace, abychom věděli, co se děje a abychom byli připraveni. V tuto chvíli máme ochranu tak, jak odpovídala současné situaci, kdy Česká republika byla bezpečný stát a my jsme měli ochranu budov a majetku nastavenou podle toho, co požaduje legislativa a toho, co jsme považovali za vhodné my jako firma,“ dodala mluvčí.