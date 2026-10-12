To bude starostovi stačit na pohodlnou většinu jedenácti mandátů. Romští zastupitelé by tak společně s dalším nezávislým sdružením Pro občany, pro obec skončili se čtyřmi mandáty v opozici.
„Spojení Haná 2026 a Měrovice 2026 jsme avizovali již před volbami, ale vše je zatím předčasné. Budeme jednat a nic ještě není oficiální,“ informoval v pondělí server iDNES.cz starosta, který věří, že spolupráce bude bezproblémová.
„Hlavní je, abychom se v zastupitelstvu nehádali a vedli nekonfliktní a konstruktivní jednání,“ uvedl Bařina. Připustil, že situace v obci, ve které žije necelých sedm stovek obyvatel a Romové z nich podle odhadů tvoří většinu, je specifická.
„Samozřejmě tu řešíme podobné problémy jako kdekoliv jinde, kde mají vyloučené lokality,“ zmínil starosta.
Romská kandidátka, za kterou pod hlavičkou KDU-ČSL v Měrovicích kandidovalo patnáct Romů a Romek a většinu tvořili příslušníci příbuzných rodin Pompových a Ondičových, ještě před volbami avizovala, že do politiky šla proto, aby byli součástí dění v obci a měli šanci něco změnit.
„Rádi bychom přispěli k tomu, aby bylo v obci méně diskriminace a více vzájemného respektu. Chceme řešit věci, které se týkají všech – lepší vztahy mezi lidmi, méně diskriminace, více možností pro děti, sport, využití obecních prostor nebo společné akce. Naše kandidatura proto není o rozdělování lidí podle toho, kdo je Rom a kdo není. Naopak bychom chtěli přispět k tomu, aby se tyto rozdíly postupně zmenšovaly a lidé v obci spolu více vycházeli,“ uvedla před volbami pro server Romea.cz Aneta Pompová.
Redakce iDNES.cz se lídryni kandidátky opakovaně pokoušela kontaktovat, ačkoliv po volbách slíbila vyjádření, později už nezvedala telefon. Aneta Pompová však již dříve řekla, že pokud část kandidátky získá mandáty, považuje za důležitou spolupráci s ostatními zastupiteli.
Volby 2026 OBRAZEM
„Pokud bychom ve volbách uspěli, určitě bychom chtěli spolupracovat se všemi zastupiteli bez ohledu na to, za koho kandidovali. Nechceme do zastupitelstva přicházet s tím, že budeme prosazovat pouze svoje vlastní názory. Naopak považujeme za důležité naslouchat ostatním a hledat řešení, na kterém se dokážeme společně shodnout,“ sdělila Pompová.
Na myšlenku, aby sestavili romskou kandidátku a pokusili se vstoupit do komunální politiky, je přivedl tamní farář Pavel Ryšavý. Ten v Měrovicích nad Hanou působil do srpna, poté jej však jeho nadřízení převeleli do Zábřehu na Šumpersku.
„Romové se zajímají o dění v obci, snaží se pro sebe vyjednat hřiště, místo, kde by se mohli scházet, vyjednat pro sebe a své děti lepší podmínky k životu. Proto jsem jim poradil, aby vstoupili do místní politiky, že jim to pomůže tyto věci lépe vykomunikovat,“ uvedl již dříve Ryšavý s tím, že i kdyby romská kandidátka nevyhrála, mandáty, které získají, jim otevřu cestu do zastupitelstva a také přístup k informacím. „Lidé je tak nyní budou muset brát vážně,“ doplnil kněz.