V4 teď nefunguje, ale smysl má, řekl Babiš. Merz ocenil zachování muniční iniciativy

  14:02aktualizováno  15:06
Německý kancléř Friedrich Merz v úterý poděkoval českému premiérovi Andrejovi Babišovi, že zachoval muniční iniciativu pro Ukrajinu. Je to podle něj významný příspěvek k obraně země, která se už více než čtyři roky brání ruské invazi. Merz po jednání s Babišem také řekl, že zjevně neexistuje společný plán ukončení války v Íránu. Český premiér uvedl, že sdílí německý pohled na válku na Blízkém východě. Politici hovořili také o visegrádské čtyřce či emisních povolenkách.
Český premiér Andrej Babiš a německý kancléř Friedrich Merz na společné tiskové...

Český premiér Andrej Babiš a německý kancléř Friedrich Merz na společné tiskové konferenci v Berlíně (10. března 2026)

Český premiér Andrej Babiš a německý kancléř Friedrich Merz v Berlíně (10....
Český premiér Andrej Babiš a německý kancléř Friedrich Merz na společné tiskové...
Český premiér Andrej Babiš a německý kancléř Friedrich Merz v Berlíně (10....
Český premiér Andrej Babiš a německý kancléř Friedrich Merz na společné tiskové...
Muniční iniciativu loni před volbami kritizovaly tehdy opoziční hnutí ANO a SPD. Předseda ANO a nynější premiér Babiš loni v červenci v rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že iniciativa je netransparentní, předražená a plesnivá. Letos na začátku ledna oznámil, že muniční iniciativa spočívající v zajišťování munice pro Kyjev ve třetích zemích bude pokračovat, Česko do ní ovšem nebude dávat peníze.

Český vládní poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček na konci února řekl, že loni díky české muniční iniciativě Ukrajina dostala 1,96 milionu kusů velkorážové munice.

Merz na společné tiskové konferenci také řekl, že zjevně neexistuje společný plán ukončení války v Íránu. Německo podle něj nemá zájem na nekonečné válce. Dodal, že svět potřebuje stabilní a životaschopný Írán. Babiš prohlásil, že německý pohled na válku na Blízkém východě sdílí.

Merz varoval před nebezpečnou eskalací na Blízkém východě. Cíle americko-izraelské operace – zastavit íránský jaderný program a program balistických raket - podle něj Německo se spojenci sdílí, „zjevně ale neexistuje společný plán“ na ukončení války. „Nemáme zájem na nekončené válce,“ dodal kancléř. Svět podle něj potřebuje stabilní a životaschopný Írán.

V4 musí spolupracovat, apeloval Babiš

Babiš dále na tiskové konferenci uvedl, že visegrádská čtyřka nyní podle něj nefunguje kvůli napětí mezi Polskem a Maďarskem. Skupina ale má stále smysl, řekl. Jinak to podle Babiše bylo za jeho předchozí vlády, kdy mezi tehdejšími premiéry byly lepší mezilidské vztahy.

„Pro nás je důležité, aby tyto státy spolupracovaly bez ohledu na to, kdo vyhraje nadcházející volby v Maďarsku a v příštím roce v Polsku,“ uvedl dále Babiš. Podle něj je region perspektivní a představuje nejsilnějšího partnera Německa.

V Maďarsku se uskuteční parlamentní volby v dubnu. Podle průzkumů by v nich mohla po 16 letech uspět opozice. Parlamentní volby v Polsku se mají konat v řádném termínu v příštím roce. Tusk a Orbán mají velmi odlišné postoje například v otázce vztahů s Ruskem a Ukrajinou.

Babiš: Emisní povolenky se vymknuly kontrole

Merz dále na tiskové konferenci řekl, že systém emisních povolenek Evropské unie je správný nástroj, bude ho ale možná třeba upravit.

Podle Babiše se systém emisních povolenek „vymknul kontrole“. Merz řekl, že na jeho zachování trvá, že se jedná o „správný instrument“, který „funguje dobře“. S Babišem se na jednání nicméně shodl, že bude nutné ho případně upravit.

Babiš rovněž Merze vyzval, aby Německo investovalo do spojení dálnice A93 s českou D6. Česká dálnice podle něj hranice dosáhne do roku 2031. Babiš za dálniční propojení Karlovarského kraje se severním Bavorskem lobboval už při únorovém setkání s bavorským premiérem Markusem Söderem.

