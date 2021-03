Měsíc a konec. Prioritní registrace učitelů k očkování se uzavře 28. března

PRAHA Prioritní registrace k očkování zaměstnanců škol proti covidu-19 skončí 28. března. Ředitele škol o tom v dopise informoval ministr školství Robert Plaga (za ANO), řekla to mluvčí ministerstva Aneta Lednová

Ministr zároveň ředitele vyzval, aby předali podklady k registraci i zájemcům, kteří je zatím neobdrželi. Dosud se měli očkovat přednostně hlavně pracovníci škol ve věku od 55 let výš, případně ti, kteří pracují v otevřených školách. Už nyní se ale často očkují i ostatní.



Učitelé i nepedagogičtí zaměstnanci škol se mohou registrovat k očkování od 27. února. Podle Lednové se jich k 22. březnu přihlásilo zhruba 179 000 a 86 519 jich už dostalo dávku vakcíny. V regionálním školství podle odhadu ministerstva pracuje asi 330 000 lidí.

Podle informací ministerstva z 24. února se měli pracovníci škol očkovat v několika fázích. V první etapě se měli hlásit hlavně učitelé ve věku od 55 let výš, případně ti, kteří zajišťují provoz otevřených škol. Vybraným pracovníkům měli ředitelé poskytnout kód, který jim zaslalo ministerstvo školství a který je nutný při registraci k očkování pro ověření příslušnosti k prioritní profesi. Další zaměstnanci měli přijít na řadu za zhruba tři týdny. Předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý ale minulý týden řekl, že kvůli zhoršení epidemické situace už řada ředitelů rozdala kódy všem.

Plaga nyní ředitele informoval, že mají předat kódy i těm pracovníkům, kteří je zatím neobdrželi a o očkování mají zájem. „Termín prioritní registrace očkování pro pracovníky v regionálním školství skončí v neděli 28. března ve 23:59, kdy dojde k automatickému zneplatnění již zaslaných unikátních kódů,“ sdělil ministr.

Vedle pracovníků škol se v současnosti mohou hlásit o vakcínu lidé starší 70 let, zdravotníci, vybraní členové integrovaného záchranného systému nebo pracovníci kritické infrastruktury. Podle odborníků by se ale mělo od upřednostňování profesí ustoupit. Experti na modelování vývoje situace totiž spočítali, že nejmenší ztráty na životech jsou při očkování striktně podle věku postupně od nejstarších obyvatel. Na termín očkování ke 14. březnu podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky čekalo 214 100 registrovaných lidí nad 70 let.

Zástupci vlády uváděli, že se zaměstnancům škol bude podávat vakcína AstraZeneca, kterou někteří senioři kvůli nejasnostem o její účinnosti odmítají. Podle Černého se ale pracovníci škol očkují i dalšími dvěma vakcínami, které jsou nyní v Česku k dispozici, a to od Pfizer/BioNTech a Moderny. „Je to tak, že tam, kde se zaregistrujete, tak vás oočkují tím, čím tam očkují,“ řekl.