Čapí hnízdo jen s Nagyovou. Podmínka i půl milionu korun, žádá státní zástupce

V kauze je obžalovaný i premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, Sněmovna ho ale počátkem letošního března nevydala ke stíhání a trestní řízení je tak v jeho případě přerušené. Soudce Jan Šott v pondělí uvedl, že vinou Babiše se v současném řízení zabývat nemůže.
Městský soud obžalované v minulosti dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí, které padlo před tím, než Babiš znovu získal poslaneckou imunitu, navíc odvolací soud zavázal městský soud k tomu, aby Babiše a Nagyovou uznal vinnými. „Jsme vázáni závěry odvolacího soudu,“ řekl v pondělí Šott.
Obhájce Nagyové Josef Bartončík v pondělí v závěrečné řeči uvedl, že rozhodnutí vrchního soudu zavazující nižší soud k vydání odsuzujícího rozsudku je nezákonné, protiústavní a porušuje platný trestní řád. Jde podle něj o porušení ústavních pravidel, které nemá v historii České republiky obdoby.
Obžaloba v kauze Čapí hnízdo tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Babiš i Nagyová vinu dlouhodobě odmítají.
Bartončík v pondělí předložil nové listinné důkazy a znalecké posudky. Navrhnul také opětovně vyslechnout svědky, kteří se mohou vyjádřit k vyčlenění společnosti Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, z Agrofertu. Vyslechnout chtěl jako svědka i Babiše. Vrchní soud totiž ve svém závazném rozhodnutí podle advokáta změnil popis skutku a svědci by se k němu tak měli vyjádřit.
Soudce ale jeho návrhy zamítl. Vysvětlil, že městský soud jako nižší soud není oprávněn přezkoumávat rozhodnutí odvolacího soudu. Jako důkazy v pondělí provedl pouze tři listiny.
Babiše Sněmovna v minulosti vydala třikrát - v září 2017, v lednu 2018 a v březnu 2022. Po posledních volbách rozhodla, že premiéra ke stíhání nevydá. V trestním řízení tak nelze pokračovat po dobu trvání Babišova nynějšího poslaneckého mandátu. Pokud by Babiš získal mandát i v dalších sněmovních volbách, rozhodovala by o jeho případném vydání dolní komora v novém složení.