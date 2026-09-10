„Teprve po doručení vyhotoveného rozhodnutí účastníkům řízení bude možné poskytnout (případně potvrdit) bližší informace o jeho obsahu,“ uvedla pro iDNES.cz Haluzová.
Obžaloba v případu tvrdí, že Feri měl na podzim roku 2015 ve svém pražském bytě se sedmnáctiletou dívkou nejprve souhlasný styk s kondomem.
Feri si ale prezervativ podle obžaloby během sexu sundal, i když věděl, že si žena nechráněný styk nepřeje. Když si toho dívka všimla, chtěla podle žalobkyně, aby přestal. Feri se jí však podle žalobkyně vysmíval a styk i přes její nesouhlas dokončil. Feri obžalobu opakovaně odmítl, skutek se podle něj nemohl stát tak, jak ho poškozená žena popisuje.
Obvodní soud exposlance v polovině května nepravomocně osvobodil. Konstatoval sice, že se skutek stal zhruba tak, jak obžaloba popisuje, podle soudce ale v té době platila jiná definice trestného činu znásilnění.
Toho se podle tehdy platné úpravy dopustil člověk, který jiného donutil k souloži či obdobnému pohlavnímu styku násilím či zneužitím bezbrannosti. To se podle soudce v daném případě nestalo.
Policie Feriho v aktuálním případu obvinila až po zásahu Ústavního soudu, věc nejprve odložila. Ústavní soud konstatoval, že vyslovení souhlasu s určitou sexuální aktivitou nevylučuje trestní odpovědnost pachatele, který pak oběť donutí k jiné sexuální aktivitě.
Na rozhodnutí Ústavního soudu upozorňovala po vynesení zprošťujícího rozsudku právní zástupkyně poškozené, zprošťující rozsudek je podle ní s názorem nadřízeného soudu v rozporu.
Někdejší politik TOP 09 Feri, který byl poslancem v letech 2017 až 2021, čelil od května 2021 podezření ze sexuálního obtěžování a sexuálního násilí vůči několika ženám. Soudy ho už dříve uznaly vinným ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o znásilnění, vyměřily mu tříleté vězení. Do vězení nastoupil v květnu 2024, soudy ho podmíněně propustily letos na jaře.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel ve čtvrtek novinářům v Poslanecké sněmovně řekl, že je mu nesmírně líto všech, kterým bylo ublíženo. „Pokud Dominik Feri někomu ublížil, což podle mého názoru bylo soudně prokázáno, je mi těch lidí nesmírně líto. Pro nás je to uzavřená kapitola,“ uvedl Havel, který stranu vede od loňského listopadu.
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26. května 2026