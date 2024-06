Bereme to vážně, říká vedení městského soudu k podezření na šikanu

Redakce iDNES.cz poukázala začátkem týdne na problém, který trápí řadu zaměstnanců Městského soudu v Praze. Stěžují si na dlouhodobou šikanu, takzvaný bossing, zejména ze strany zástupkyně ředitele správy soudu Ludmily Machyánové, ale i jejího přímého nadřízeného Michaela Mrzkoše.

Pracovníci soudu tvrdí, že čelí verbální agresivitě, aroganci, ponižování, zesměšňování nebo přehnaným kontrolám například docházky či práce v režimu home office. Od ledna mělo ze soudu odejít – i kvůli údajné „atmosféře strachu“ – přes dvacet zaměstnanců. Na trestním úseku například nyní chybí polovina protokolujících úřednic.

„Počátkem roku jsme správu upozorňovali na to, že jsou lidé nespokojení a že chtějí odejít. Místo toho, aby začali celou věc konstruktivně řešit – s respektem k zaměstnancům, kteří tady ještě jsou – neudělali nic, co by mělo nějaký reálný dopad. Nechali si ty lidi odejít,“ říká vyšší soudní úředník. Situaci popsal pod příslibem anonymity, stejně jako někteří jeho spolupracovníci. Totožnost všech redakce iDNES.cz zná.

„A ještě tomu řeknou přirozená fluktuace. Prý: Tak si jděte, nebojte se, ono se to nějak udělá,“ dodává jeho kolegyně.

Kritizovaný ředitel správy Michael Mrzkoš v pondělí uvedl, že o žádných stížnostech na šikanu neví. Jeho zástupkyně Machyánová se odmítla vyjádřit, odkázala na tiskového mluvčího.

3. června 2024

Ten na dotazy zaslané vedení soudu už v pondělí dopoledne, a následně i ve středu, odpověděl až teď – v pátek. „Informace zveřejněné dne 3. června 2024 na portálu iDNES.cz v článku o našem soudu bereme velmi vážně a intenzivně se jimi zabýváme,“ napsal redakci mluvčí soudu Adam Wenig.

Podle něj chce vedení soudu situaci zklidnit. „S účinností od 17. června 2024 dojde změnou rozvrhu práce, kterou je nutno nejprve projednat se soudcovskou radou, k příslušným personálním a organizačním opatřením. Jejich přesná podoba bude zveřejněna na našich internetových stránkách před uvedeným datem,“ sdělil mluvčí.

Zda by měl ve funkci skončit kritizovaný ředitel správy soudu nebo jeho zástupkyně, neupřesnil.

„Předsedkyně soudu zaměstnancům sdělila, že pokud je na ně ze strany jakéhokoli vedoucího zaměstnance či jiných spolupracovníků vyvíjen tlak, který osobně pociťují jako šikanu či bossing, aby se obrátili na konkrétního zaměstnance, který je osobou oprávněnou přijímat oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů. Podnět mohou učinit též anonymně, a to odevzdáním stížnosti do schránky k tomu zřízené. Každému takovému oznámení se vedení soudu bude pečlivě věnovat,“ pokračuje Wenig.

Sankce za stávku nebudou, opakuje vedení

Dotaz ohledně toho, zda předsedkyně Jaroslava Pokorná necítí, že na řízení největšího soudu v zemi nestačí a neuvažuje o rezignaci, zůstal bez odpovědi.

Pomyslného „bobříka mlčení“ drží v tomto směru i ministerstvo spravedlnosti. Jeho tiskový odbor přes opakovanou urgenci na žádné otázky týkající se údajného bossingu na pražském městském soudu zatím neodpověděl.

Podle zaměstnanců, se kterými autor článku hovořil, vedení soudu o napětí mezi vedením správy soudu a podřízenými pracovníky vědělo, nijak však nezakročilo.

„My na trestu jsme rebelové. Snažíme se s tím něco dělat, protože už je toho na nás fakt hodně. Když se však bavíte s pracovnicemi podatelny nebo infocentra, tak je na nich vidět, jak se bojí. Mají ještě nižší příjmy než my, a prostě se bojí. Řeknou vám z očí do očí: my se stávkou za lepší platy souhlasíme, držíme vám palce. Ale nikdy do toho nepůjdou, protože se bojí paní Machyánové, je to jejich přímá nadřízená,“ vysvětluje úřednice z trestního úseku.

„Paní předsedkyně Pokorná nad ní drží ochrannou ruku, ony se znají,“ uvedl minulý týden další zaměstnanec. „To je právě to. Nikdo neví, jakou pozici tady paní Machyánová má, že jí tohle všechno prochází,“ diví se jeho kolegyně.

„“Není schopná mluvit s člověkem normálně. Vždycky štěká. Jenom budí strach. Paní Machyánová by potřebovala absolvovat nějaký program sociální adaptace – komunikace s lidmi... no, minimálně čtyři takové programy za sebou,“ myslí si úřednice.

29. května 2024

Podle některých zaměstnanců měla zástupkyně Machyánová vyhrožovat administrativním pracovníkům, že pokud půjdou do stávky, nedostanou odměny. Vedení soudu nyní tvrdí, že se nic takového neprokázalo.

„Věc jsme důkladně prošetřili a nezískali jsme žádný poznatek o tom, že by zaměstnancům bylo pro případ účasti na stávce vyhrožováno. Zaměstnanci nemohou být a ani nebudou za účast na stávce žádným způsobem sankcionováni. Vedení soudu se opakovaně vyjádřilo, že platové požadavky administrativních zaměstnanců považuje za oprávněné,“ píše mluvčí Wenig.

„Účast ve stávce přišlo podepsat 88 lidí z celého soudu. Nevím, kolik nás tady je… asi 300 (administrativních pracovníků, pozn. red.). To o něčem vypovídá. Lidi se tady bojí,“ je přesvědčen jeden z úředníků.

Najít náhradu za pracovníky, kteří ze soudu odešli, nebude snadné. „Nástupní plat zapisovatelky je necelých 17 tisíc korun. S třicetiletou praxí má 26 tisíc,“ říká zkušená protokolující úřednice.

„Zapisovatelkou nebo zapisovatelem se člověk nestane jen tak. Musí projít školením, odbornou přípravou, kurzem, zkouškami a musí mít odpracovaný nejméně půlrok. Když vezmete někoho ‚z ulice‘, musí půl roku pobýt v kanceláři, poznat, jak to chodí, jak vypadá práce se spisem, jak to chodí v jednací síni. Pak jede do Kroměříže na právní školení, skládá poměrně náročné zkoušky. Teprve po nich může být připuštěn jako protokolující do jednací síně. Samozřejmě musí umět psát rychle všemi deseti prsty, musí zvládat češtinu, stylistiku,“ popisuje žena.

„Předsedkyně soudu i oba trestní místopředsedové se problematice nedostatku administrativních pracovníků intenzivně věnují, a to jak na poradách soudců či administrativy, tak i při spolupráci se soudcovskou radou. Administrativních pracovníků a jejich práce si vedení zdejšího soudu a také všichni ostatní soudci velmi váží,“ zdůrazňuje mluvčí Wenig.