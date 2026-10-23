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Meta odloží po vlně stížností zavedení kritizovaných obchodních podmínek

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  18:23aktualizováno  18:23
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Americká internetová společnost Meta se rozhodla odložit zavedení nových obchodních podmínek o zhruba tři týdny, aby mohla reagovat na výhrady od vydavatelů a inzerentů. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na prohlášení firmy.

Před novými podmínkami Mety varovaly rovněž české vydavatelské asociace, podle nichž mohou omezit práva vydavatelů k jejich obsahu.

Evropská komise podle Reuters rozhodnutí o odkladu přivítala. Meta provozuje například populární sociální sítě Facebook a Instagram či komunikační platformu WhatsApp. Nabízí také řadu produktů založených na umělé inteligenci (AI), včetně různých chatovacích systémů.

Nová pravidla měla vstoupit v platnost 30. října, Meta se však rozhodla termín posunout na 20. listopadu. Uvedla, že tak chce získat více času, aby mohla svým partnerům vysvětlit, „co se mění a co ne“.

Vydavatelé a inzerenti podali na nové podmínky stížnosti k antimonopolním regulátorům v Evropské unii i Británii. Tvrdí, že Meta by díky těmto podmínkám získala neomezené právo používat jejich obsah ve svých AI službách. To však firma popírá, píše agentura Reuters.

„Sporná ustanovení dávají Metě široká oprávnění k automatizovanému vytěžování obsahu z externích webových stránek propojených s jejími službami bez povinnosti za toto užití platit licenční odměnu,“ uvedly ve čtvrtečním prohlášení české vydavatelské asociace.

Upozorňují, že zatímco dosavadní pravidla se vztahují na obsah, který uživatelé a firmy sami zveřejňují prostřednictvím služeb Mety, připravovaná úprava se dotýká i jejich vlastních webů. Umožňuje podle nich automatizované procházení, indexování, rozmnožování a opakované získávání obsahu z domén a adres URL vydavatelů, včetně redakčních článků, archivů, fotografií či videí.

„Takto získaný obsah pak může být dále šířen prostřednictvím technologie AI,“ píše se v prohlášení, pod které se podepsaly Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR), Česká unie vydavatelů (ČUV), Správce licenčních práv vydavatelů (SLPV) a Asociace online vydavatelů (AOV). Asociace rovněž apelují na Evropskou komisi, aby bezodkladně prověřila soulad s evropskými pravidly a zvážila dočasné pozastavení platnosti sporných ustanovení.

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