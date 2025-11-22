Na východě Moravy a Slezska napadne až 15 cm sněhu, varují meteorologové

  11:46aktualizováno  11:46
V noci na neděli bude podle meteorologů sněžit na severovýchodě Moravy a Slezska. Napadnout by mělo kolem pěti až deseti centimetrů. V Beskydech očekávají až 15 centimetrů sněhu, během neděle by mělo sněžení ustávat.

Na východě Moravy a Slezska bude během víkendu sněžit, podle meteorologů napadne až 15 cm. (22. listopadu 2025) | foto: ČHMÚ

Výstraha meteorologů z ČHMÚ platí od jedné hodiny v noci do nedělních 13 hodin pro východní část Moravskoslezského kraje. Meteorologové očekávají trvalejší sněžení. „Většinou napadne od poprašku do pěti centimetrů, na severovýchodě pět až deset centimetrů a v Beskydech až 15 centimetrů sněhu. Během nedělního odpoledne bude sněžení ustávat,“ uvedl Štefan Handžák z ČHMÚ.

Na horách v Česku zatím leží většinou jen několik centimetrů přírodního sněhu, mnohé lyžařské areály ale už začaly zasněžovat.

Od západu se během soboty rozšíří do střední Evropy tlaková výše. V neděli by měla slábnout. Ranní teploty během víkendu klesnou na-2 až -6 °C, v Čechách na -6 až -11 °C.

