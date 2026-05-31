Meteorologové zpřísnili výstrahu, Česko zasáhne silný vítr, bouřky a krupobití

Až 40 milimetrů srážek, více než dvoucentimetrové kroupy a vítr o rychlosti až 90 kilometrů za hodinu mohou přinést nedělní bouřky v Česku. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zpřísnil sobotní varování, původně očekával menší sílu větru i deště. Rozšířil také území, kde výstraha platí, na téměř celé Čechy a jihozápad Moravy.

ilustrační snímek | foto: Pavel Berný, Lovci bouřek

Výstraha se týká od nedělního poledne do půlnoci většiny území Čech vyjma Královéhradeckého kraje a východu Libereckého a Pardubického kraje. Platí také pro jihozápadní část Jihomoravského kraje a téměř celou Vysočinu. „Budou se (bouřky) vyskytovat ojediněle i v pozdějších večerních hodinách,“ sdělili pracovníci ústavu.

Na většině zmíněného území počítají meteorologové s velmi silnými bouřkami. Při nich může spadnout v přívalových deštích až 40 milimetrů srážek, tedy 40 litrů na každý metr čtvereční. Padat mohou také kroupy s průměrem přes dva centimetry a objeví se vítr s rychlostí v nárazech kolem 70 až 90 kilometrů v hodině.

Kvůli přívalovému dešti se mohou objevit lokální záplavy. Zvláště menší toky se mohou rozvodnit podle meteorologů rychle. Hrozí zatopení sklepů, podjezdů či podchodů i podemletí cest. Kvůli dešti a větru i bleskům mohou padat větve stromů. Bouře tak mohou omezit dopravu. Lidé by také podle ČHMÚ měli kvůli větru zajistit okna a dveře a upevnit předměty volně položené venku.

Nadále také platí kvůli předchozímu suchu a vedru výstraha před zvýšeným rizikem vzniku požárů v Praze a jejím okolí ve Středočeském kraji, na jihovýchodě Ústeckého kraje a jihu Libereckého kraje. V platnosti je zatím do dnešní půlnoci. „Očekávané srážky na počátku příštího týdne riziko požárů sníží pod nebezpečnou úroveň,“ doplnili meteorologové.

