I meteorologové jsou překvapení. V Česku bude opět 40 stupňů, podruhé během léta

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Technické služby Zlín kropí ulice města vodou během vlny veder v průběhu...

Technické služby Zlín kropí ulice města vodou během vlny veder v průběhu festivalu Zlín žije. (27. června 2026) | foto: Salač JanMAFRA

Kolem tlakové výše nad východní Evropou začíná na naše území zesilovat příliv...
Mapa s předpovědí teplot pro středu 29. července 2026
Multižánrový festival Mighty Sounds, jeden z největších svého druhu v Evropě, ...
Tabulka s teplotami naměřenými ve středu ráno
36 fotografií
V Česku začíná další vlna extrémních veder. Už ve čtvrtek teploty překročí 35 stupňů Celsia, v pátek by na některých místech mohli naměřit i 40 stupňů. O víkendu se trochu ochladí, ale další vedra s teplotami kolem 35 stupňů přijdou příští týden. Meteorologové přiznávají, že si takové počasí ještě před časem sami neuměli představit.

„Dnešní ráno je na delší dobu poslední s relativně osvěžujícími teplotami a se slabým mrazem na šumavských pláních,“ hlásí meteorologové na svém facebookovém účtu. Kolem tlakové výše nad východní Evropou začíná na naše území zesilovat příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu. A teploty vyšplhají nad třicet stupňů.

Ve středu bude 29 až 34 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 27 °C. Ve čtvrtek teploty překročí 35 stupňů Celsia, v pátek by na některých místech mohli naměřit i 40 stupňů. O víkendu se trochu ochladí, citelněji v Čechách, začátkem příštího týdne ale teploty podle nynějších modelů znovu překročí 35 stupňů. Také noci budou tropické, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů.

Meteorologové neskrývají překvapení. „Ještě vloni by si málokterý z meteorologů ČHMÚ vsadil, že bude letos během léta naměřeno 40 °C. Že se tak možná stane během léta i dvakrát, na to by si nevsadil už vůbec nikdo. Zažíváme opravdu mimořádně horké léto,“ přiznává Český hydrometeorologický ústav.

Technické služby Zlín kropí ulice města vodou během vlny veder v průběhu festivalu Zlín žije. (27. června 2026)
Kolem tlakové výše nad východní Evropou začíná na naše území zesilovat příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu (mapa hladiny 1450 m n.m.)
Mapa s předpovědí teplot pro středu 29. července 2026
Multižánrový festival Mighty Sounds, jeden z největších svého druhu v Evropě, slaví letos 20. ročník. Na letiště do Tábora se i přes úmorná vedra sjely tisíce vyznavačů ska či punk a hardcore hudby. (28.6.2026)
36 fotografií

Na víkend se mírně ochladí, hlavně v Čechách, kde se budou teploty pohybovat kolem tropické třicítky. Na Moravě a ve Slezsku nicméně může i v sobotu a neděli teploměr ukázat 35 stupňů.

Další vlna mimořádně teplého vzduchu do Česka podle aktuálních prognóz pravděpodobně dorazí hned na začátku příštího týdne, kdy teploty opět stoupnou. „V pondělí a hlavně v úterý tak opět můžeme naměřit i přes 35 stupňů a je otázka, zda tomu tak nebude i v dalších dnech. To upřesní až další výstupy modelů. Jisté ale je, že třeba na Moravě a ve Slezsku se bude jednat opět o velmi dlouhou a velmi intenzivní vlnu veder,“ dodali meteorologové.

Mimořádně horké počasí panovalo v zemi i koncem června. Tehdy poprvé v historii měření bylo v Česku víc než 41 stupňů. Padl nový teplotní rekord - v Doksanech na Litoměřicku 28. června naměřili 41,9 stupně Celsia.

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