„Dnešní ráno je na delší dobu poslední s relativně osvěžujícími teplotami a se slabým mrazem na šumavských pláních,“ hlásí meteorologové na svém facebookovém účtu. Kolem tlakové výše nad východní Evropou začíná na naše území zesilovat příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu. A teploty vyšplhají nad třicet stupňů.
Ve středu bude 29 až 34 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 27 °C. Ve čtvrtek teploty překročí 35 stupňů Celsia, v pátek by na některých místech mohli naměřit i 40 stupňů. O víkendu se trochu ochladí, citelněji v Čechách, začátkem příštího týdne ale teploty podle nynějších modelů znovu překročí 35 stupňů. Také noci budou tropické, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů.
Meteorologové neskrývají překvapení. „Ještě vloni by si málokterý z meteorologů ČHMÚ vsadil, že bude letos během léta naměřeno 40 °C. Že se tak možná stane během léta i dvakrát, na to by si nevsadil už vůbec nikdo. Zažíváme opravdu mimořádně horké léto,“ přiznává Český hydrometeorologický ústav.
Na víkend se mírně ochladí, hlavně v Čechách, kde se budou teploty pohybovat kolem tropické třicítky. Na Moravě a ve Slezsku nicméně může i v sobotu a neděli teploměr ukázat 35 stupňů.
Další vlna mimořádně teplého vzduchu do Česka podle aktuálních prognóz pravděpodobně dorazí hned na začátku příštího týdne, kdy teploty opět stoupnou. „V pondělí a hlavně v úterý tak opět můžeme naměřit i přes 35 stupňů a je otázka, zda tomu tak nebude i v dalších dnech. To upřesní až další výstupy modelů. Jisté ale je, že třeba na Moravě a ve Slezsku se bude jednat opět o velmi dlouhou a velmi intenzivní vlnu veder,“ dodali meteorologové.
Mimořádně horké počasí panovalo v zemi i koncem června. Tehdy poprvé v historii měření bylo v Česku víc než 41 stupňů. Padl nový teplotní rekord - v Doksanech na Litoměřicku 28. června naměřili 41,9 stupně Celsia.