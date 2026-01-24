Meteorologové prodloužili výstrahu do neděle, rozšířili ji na další části Čech

Autor:
  11:14
Ledovka bude hrozit až do neděle. Meteorologové dopoledne rozšířili výstrahu. Platí do nedělních 10:00 pro Moravu a Slezsko, část Vysočiny a Pardubického kraje a nově i pro část Královéhradeckého kraje a jižních Čech. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav.
Kvůli ledovce jsou od pátečního rána v brněnských ulicích všechny posypové...

Kvůli ledovce jsou od pátečního rána v brněnských ulicích všechny posypové vozy. (23. ledna 2026) | foto: ČTK

Nehody zapříčiněné ledovkou u Střelic na Brněnsku. (23.ledna 2026)
Jižní Moravu trápí od brzkých ranních hodin ledovka. V Tišnově na Brněnsku...
Na jižní Moravě došlo od pátečního rána kvůli ledovce ke stovkám pádům, zranění...
Jižní Moravu trápí od brzkých ranních hodin ledovka. (23.ledna 2026)
27 fotografií

„Na Moravě, ve Slezsku a v severovýchodních Čechách se místy vyskytuje mrznoucí mrholení, při kterém se nadále vytváří ledovka,“ uvedli meteorologové.

„V noci mohou být srážky ve východní polovině území četnější, ve formě deště se sněhem a ojediněle mrznoucího deště s tvorbou ledovky,“ doplnili. V neděli ráno a dopoledne budou podle předpovědi srážky přechodně ustávat a začne se oteplovat nad bod mrazu.

Problémy s ledovkou začaly v pátek hlavně v Jihomoravském kraji. Stalo se zhruba 150 nehod, většina z nich se obešla bez vážnějších zranění. Tvořily se kolony. Desítky chodců utrpěly zranění po pádu na chodníku. Jihomoravští záchranáři vyhlásili kvůli velkému počtu havárií a úrazů chodců traumaplán. Před polednem se začala situace uklidňovat.

Ledovka se podle původní předpovědi měla zmírnit dnes dopoledne. Meteorologové ji ráno prodloužili nejprve do 12:00. Následně vydali rozšířenou výstrahu s platností do nedělních 10:00.

Ledovka je průvodním jevem mrznoucího deště nebo mrholení. Vodní kapky po dopadu na zem či předmět zmrznou a vytvářejí průhlednou vrstvu ledu s hladkým povrchem. Na rozdíl od náledí vzniká ledovka nejen na komunikacích, ale i na větvích, plotech, drátech či sloupech.

