Meteorologové rozšířili výstrahu. Ledovka hrozí v devíti krajích ve středu i ve čtvrtek

Do Česka míří od jihu teplý vzduch, který ukončí téměř měsíční sérii mrazivých dnů. Sníh vystřídá déšť, který však bude na prochlazeném povrchu namrzat. Na mnoha místech tak opět hrozí ledovka. Aktuální mapa, kterou zveřejnili meteorologové, ukazuje, kde v Česku od středečního poledne do půlnoci naprší nejvíce. Právě tam se povrchy chodníků i silnic promění v nebezpečné kluziště.
Do Česka začal proudit teplejší vzduch od jihu. Pozná se to na teplotách, které zůstanou nad nulou, budou se pohybovat mezi nulou a +4 °C. V tisíci metrech na horách teploměry ukážou +2 °C.

A také na srážkách. Zatímco v úterý večer a v noci v severozápadní části Čech nasněžilo i v nížinách pár centimetrů, od středy bude už jen pršet. Déšť však při dopadu na vyhlazené povrchy vytvoří nebezpečnou ledovku.

Výstraha před ledovkou platná pro středu 4. a čtvrtek 5. února 2026

„Výstrahu před ledovkou prodlužujeme do čtvrtečního rána a rozšiřujeme
o oblasti severní Moravy, Slezska a části severních a severovýchodních Čech,“ oznámil Český hydrometeorologický ústav. Dosud platila pro Českomoravskou vrchovinu, západ Jihomoravského kraje a jihovýchod Jihočeského kraje.

Předpověď srážek od 12 do 24 hodin ve středu 4. února

Předpověď počasí na středu 4. února

„Ve středu večer a v noci na čtvrtek očekáváme od jihovýchodu místy déšť, který bude nejen na Českomoravské vrchovině a přilehlých oblastech, ale i na severu Moravy a ve Slezsku, na severu a severovýchodě Čech místy mrznoucí s celkovým úhrnem do 2 mm,“ vysvětlují meteorologové.

Na Českomoravské vrchovině a v přilehlých oblastech Jihočeského, Pardubického a Jihomoravského kraje se bude navíc tvořit námraza silná až tři centimetry, takže hrozí lámání stromů i sloupů elektrického vedení a drátů elektrického napětí.

Výstraha před ledovkou
KrajOkresyKdy platí
Jihočeský Dačice, Jindřichův Hradecod středy 10:30 do čtvrtka 8:00 hodin
Vysočinavšechnyod středy 10:30 do čtvrtka 8:00 hodin
Jihomoravský Blansko, Boskovice, Ivančice, Moravský Krumlov, Rosice, Tišnov, Znojmood středy 10:30 do čtvrtka 8:00 hodin
Ústecký Rumburkod středy 18 hodin do čtvrtka 8:00 hodin
KrálovéhradeckýBroumov, Dobruška, Náchod, Nové Město nad Metují, Rychnov nad Kněžnou, Trutnovod středy 18 hodin do čtvrtka 8:00 hodin
PardubickýKrálíky, Lanškroun, Žamberkod středy 18 hodin do čtvrtka 8:00 hodin
Olomouckývšechnyod středy 18 hodin do čtvrtka 8:00 hodin
ZlínskýRožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčíod středy 18 hodin do čtvrtka 8:00 hodin
Moravskoslezskývšechnyod středy 18 hodin do čtvrtka 8:00 hodin

Jak bude ve čtvrtek a v pátek

Ledovka a námraza se budou tvořit i v noci, kdy teploty klesnou k +3 až -1 stupni Celsia. Ledovka se bude tam, kde budou padat mrznoucí srážky, námraza tam, kde se bude držet mrznoucí mlha.

Denní teploty budou ve čtvrtek a v pátek nad nulou, místy dosáhnou i 8 °C. Ve čtvrtek bude převážně zataženo, místy občasný déšť, ráno i mrznoucí, na západě nad 1000 m i déšť se sněhem nebo sněžení. K večeru ubývání srážek. Teploměry ukážou 1 až 6 °C, na jihovýchodě území až 8 °C.

Meteorologové varují před ledovkou, která se bude tvořit při mrznoucích srážkách.

V pátek to bude podobné – převážně zataženo, na horách místy i polojasno. Ojediněle slabé sněžení nebo mrholení, i mrznoucí. Místy mlhy, rovněž i mrznoucí. Přes den bude nula až 5 °C, ve Slezsku ojediněle až 7 stupňů nad nulou.

Vstoupit do diskuse

