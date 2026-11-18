Silný vítr způsobuje zesílené západní proudění nad střední Evropou. V úterý se projevilo hlavně v západních a jihozápadních Čechách a v noci vítr dočasně polevil. Během středy ale znovu zesílil a zasáhl podstatně větší část republiky.
„Nově vydaná výstraha prodlužuje na jihozápadě a západě Čech varování před silným větrem až do pozdních večerních hodin,“ upřesnil Český hydrometeorologický ústav.
Vítr bude opět v nárazech dosahovat rychlosti 55 až 70 km/h, a to na velké části Čech (s výjimkou jejich severních a severovýchodních oblastí), na Vysočině a dopoledne i na severovýchodě Moravy a ve Slezsku.
Večer začne nárazovitý vítr částečně slábnout, na západě a jihozápadě Čech se bude vyskytovat až do pozdních večerních hodin.
Do středečního poledne platí výstraha před silným větrem pro okres Jeseník v Olomouckém kraji a pro Moravskoslezský kraj.
Do středečních 17 hodin je výstraha vydaná pro tyto kraje:
- Středočeský kraj (Benešov, Beroun, Čáslav, Kutná Hora, Rakovník, Sedlčany, Vlašim, Votice)
- Ústecký kraj (Chomutov, Litvínov, Louny, Most, Žatec)
- Jihočeský kraj (České Budějovice, Dačice, Jindřichův Hradec, Kaplice, Milevsko, Písek, Soběslav, Tábor, Trhové Sviny, Třeboň, Týn nad Vltavou, Vodňany)
- Pardubický kraj (Hlinsko, Chrudim, Polička)
- Kraj Vysočina (Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotěboř, Jihlava, Nové Město na Moravě, Pacov, Pelhřimov, Světlá nad Sázavou, Telč, Žďár nad Sázavou)
Až do 22 hodin pak meteorologové varují před silným větrem v těchto oblastech:
- Středočeský kraj (Dobříš, Hořovice, Příbram)
- Jihočeský kraj (Blatná, Český Krumlov, Prachatice, Strakonice, Vimperk)
- Plzeňský kraj
- Karlovarský kraj
- Ústecký kraj (Kadaň, Podbořany)
Při silném nárazovém větru hrozí zejména poškození stromů a lesních porostů, menší škody pak na energetické infrastruktuře. Popadané větve působí dopravní komplikace.
Lidé by měli zajistit okna a dveře. ČHMÚ doporučuje dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách by lidé měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.