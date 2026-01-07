K mrazu se v pátek přidá výrazné sněžení. Komplikace čekejte v ranní špiččce

Páteční počasí může zejména v ranních hodinách zkomplikovat dopravu a běžný provoz. Před výrazným sněžením a mrazem už dopředu varoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svém Facebooku. Nejhorší situace bude zejména na západě země.
Páteční počasí může zejména v ranních hodinách zkomplikovat dopravu a běžný provoz. (7. ledna 2026) | foto: FB: ČHMÚ

Mrazivé počasí v Orlických horách (6. ledna 2026)
Podle meteorologů se během páteční noci, rána a dopoledne očekává sněžení především na západě Čech. Napadnout by zde mělo zhruba 5 až 10 centimetrů nového sněhu, na horách i více. Na krajním západě Čech může být sněžení přechodně intenzivnější.

„Komplikace však lze čekat i v oblastech s menším spadem sněhu, jelikož teploty vzduchu budou stále pod nulou a povrchy podchlazené, sníh tedy nebude odtávat,“ uvedl ČHMÚ. Riziková může být situace zejména v době ranní dopravní špičky.

ČHMÚ zároveň avizoval, že během čtvrtečního dopoledne plánuje vydat výstrahu před mrazem a sněhem. Zatím je na pátek v platnosti pouze výhled nebezpečných jevů.

Česko se s výraznými mrazy potýká už několik dní. V noci na úterý klesly teploty v horských oblastech hluboko pod minus 20 stupňů Celsia, v Krušných horách naměřili meteorologové téměř minus 28 stupňů. Silné mrazy zasáhly také Šumavu, Jizerské hory nebo Krkonoše, přičemž pod bodem mrazu zůstávají teploty i během dne.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu mají celodenní mrazy na většině území vydržet minimálně do pátku. Noční teploty se i v dalších dnech mohou pohybovat mezi minus 11 a minus 16 stupni Celsia, v mrazových kotlinách i níže.

