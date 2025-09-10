Meteorologové varují před vydatným deštěm. Zvedne hladiny řek

Na většině území Česka bude v noci na čtvrtek vydatně pršet. Hladiny menších vodních toků mohou vystoupat nad první povodňový stupeň, varuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí vydal pro pás území od severu Čech po jižní Moravu.
Výstraha platí od středečních 17 hodin do čtvrtečního brzkého rána. Napršet může až 60 mm, někde ojediněle i více.

„S výjimkou jihozápadní poloviny Čech se na většině našeho území od jihu vyskytne vydatný déšť se srážkovými úhrny 30 až 60 mm, ojediněle i více,“ uvedl František Šopko z ČHMÚ.

Ve druhé polovině čtvrteční noci budou srážky od jihozápadu ustávat.

Reakce hladin vodních toků na srážky bude podle meteorologů vzhledem k většinou nízké nasycenosti území nevýznamná.

„V místech s intenzivnějšími srážkami mohou zejména hladiny menších vodních toků krátkodobě vystoupat nad první stupeň povodňové aktivity,“ dodal Šopko.

„Za deště je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst,“ upozornili meteorologové.

