Výstraha platí od úterní 14. hodiny do půlnoci pro Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Liberecký a Ústecký kraj. Meteorologové v těchto lokalitách varují před přívalovými dešti, které mohou rozvodnit menší toky a vést k zaplavení zejména nízko položených míst, jakými jsou sklepy či podchody.
Nebezpečí budou pak představovat i kroupy a silný vítr. Meteorologové apelují na občany, aby sledovali aktuální informace o počasí a přizpůsobili mu své jednání, včetně bezpečné jízdy, zvýšené obezřetnosti a zabezpečení majetku.
Současně Český hydrometeorologický ústav zveřejnil i výstrahu před suchem. Ta se týká zejména oblastí na Moravě a ve Slezsku, ale i Pardubického kraje. Zde hrozí naopak kvůli teplému a větrnému počasí až do odvolání riziko vzniku požárů. V souvislosti s tím platí na několika místech i zákaz rozdělávání ohňů, vypalování trávy a používání přenosných vařičů. Lidé v dotčených oblastech mají dbát i na úsporné hospodaření s vodou.