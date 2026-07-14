„Vzhledem k nevýrazné cirkulaci způsobené zejména stacionární výškovou tlakovou níží je velice obtížné lokalizovat oblasti s výraznými projevy bouřkové aktivity,“ vysvětlují odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu. Jednotlivá bouřková jádra budou téměř bez pohybu, což podle nich může způsobovat lokálně výrazné srážkové úhrny.
Kde hrozí největší srážky? V tom se dva hlavní předpovědní modely, které ČHMÚ sleduje, liší. Zatímco Aladin ukazuje největší úhrny srážek za celý 14. červenec na jihu kraje Vysočina u Telče a v pásu směrem k Pelhřimovu a Voticím a také na Kokořínsku, model ICON-D2 je předpovídá v Krkonoších, na severu Vysočiny u Žďáru nad Sázavou a na Kutnohorsku.
Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až na tropických 32 °C. Na horách bude kolem 21 stupňů Celsia.
Meteorologové na úterý také vydali tři výstrahy:
- vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí na Moravě přetrvává riziko vzniku a šíření požárů
- během dne hrozí na celém území riziko velmi silných bouřek doprovázených přívalovým deštěm ojediněle s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 25 m/s (90 km/h)
- odpoledne na jižní a jihovýchodní Moravě a v nížinách středních a východních Čech způsobí vysoké teploty silnou zátěž teplem
Jaké bude počasí během týdne?
Velká oblačnost s přeháňkami a bouřkami nás bude doprovázet i během středy a opět některé bouřky, hlavně na Moravě a ve Slezsku, mohou být doprovázené nebezpečnými jevy, jako jsou přívalové srážky, kroupy nebo i nárazy větru. Během dne bude postupně místy polojasno a k večeru srážky ustanou, slibují meteorologové.
V noci teploty klesnou k 18 až 13 stupňům, přes den vystoupají k 24 až 29, na severu a severovýchodě jen k 23 °C. Na horách bude kolem 17 °C.
„Ve čtvrtek se slunce ukáže častěji a s přeháňkou počítejme spíše na horách,“ uvádí Milada Křížová v předpovědi ČHMÚ. Bude polojasno až oblačno, ojediněle, zejména na horách přeháňky nebo bouřky.
Nejnižší noční teploty spadnou na 16 až 12 stupňů, nejvyšší denní dosáhnou 26 až 30, na jižní Moravě opět až 32 °C.
V pátek přinese přechodně zvětšená oblačnost pocit dusna. Meteorologové předpovídají polojasno až oblačno, od západu přechodně až zataženo a místy občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 17 až 13 stupňů, nejvyšší denní 26 až 31, na jižní Moravě až 34 °C.
Předpověď na sobotu slibuje polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a místy občasný déšť, přeháňky nebo bouřky. Noční teploty spadnou na 20 až 15 stupňů, přes den vyšplhají k 25 až 30 °C.
Od neděle do úterý bude většinou polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni, postupně mezi 22 až 26 °C.