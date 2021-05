Metnar ignoroval Havlíčka. Nebude chtít, aby se armádní obrněnce vyráběly kompletně v Česku

PRAHA Když přišel vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) počátkem roku s nápadem, že by Česko mělo strategickou zakázku na modernizaci mechanizované brigády předělat, byl to šok. Ministr průmyslu a obchodu požadoval, aby ve spolupráci s vítězem zakázky vznikl na výrobu pásových bojových vozidel pěchoty (BVP) nový podnik. V něm by se stroje komplet vyráběly a kontroloval by ho stát. Zásadně by tím změnil rozběhnutou zakázku.

Armádní zakázka za desítky miliard se bortí. Ministerstvo obrany nestihne do voleb uzavřít strategický kontrakt Jak zjistil server Lidovky.cz, ministerstvo obrany nyní rozesílá třem uchazečům žádost o finální nabídky označované BAFO (zkratka z anglického Best and Final Offer). V nich ale požadavek na společný podnik není.

Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany pro Lidovky.cz na dotaz, zda BAFO obsahuje požadavek na vybudování společného podniku v Česku, jak zamýšlelo ministerstvo průmyslu a obchodu, stručně uvedl: „Neobsahuje.“ Resort vedený ministrem Lubomírem Metnarem (za ANO) nevyslyšel ani Havlíčkovu připomínku, aby ministerstvo obrany zvýšilo objem českých subdodávek z ceny kontraktu na nová BVP. Jako minimální hranici si už před třemi lety obrana stanovila 40 procent podílu českých firem. Hlavním integrátorem celé zakázky má být státní podnik VOP CZ. „Ministerstvo obrany nezvýšilo podíl subdodávek, ale nadále platí, že 40% podíl je nepodkročitelné minimum. Dodavatelům nebráníme, aby nabídli vyšší zapojení českého průmyslu, naopak to vítáme a ve finálním hodnocení bude k rozsahu zapojení přihlédnuto,“ dodal Fajnor s tím, že BAFO by mělo odejít trojici uchazečů o historickou armádní superzakázku v nejbližších dnech. O dodávku 210 pásových obrněnců Česku soupeří BAE Systems se švédským strojem CV90, německý Rheinmetall Landsysteme s vozidlem Lynx a španělská společnost GDELS s obrněncem Ascod. Rozesláním BAFO začíná horká fáze v procesu výběru finálního dodavatele. Stát jasně deklaruje, že vyzývá zájemce o stanovení závazných termínů dodávek i cen. BAFO podle informací serveru Lidovky.cz mělo odejít už minulý týden, ale detaily poptávky nechal Metnar znovu překontrolovat právníky ministerstva obrany. To odeslání zbrzdilo. Ocel a pancíř Armáda už dříve řekla, co od strojů požaduje po technické stránce. Nová BVP musejí uvézt jedenáct vojáků, mít věž s osádkou a kanon ráže 30 milimetrů. Stroje požaduje dodat v několika variantách. Kromě základní půjde o velitelské, průzkumné, ženijní, vyprošťovací, zdravotnické vozy a dělostřeleckou pozorovatelnu. Kromě toho kontrakt za 52 miliard korun zahrnuje i zaškolení posádek a servis během celého životního cyklu, který se v podobných případech počítá v desítkách let. Různorodá taktika Vicepremiér Havlíček už dříve připustil, že požadavek na vybudování společného podniku pro výrobu obrněnců vychází z maďarského modelu. Tamní armáda získá nové stroje Lynx, které se budou vyrábět v místním závodu, kde bude zastoupen jak maďarský stát, tak němečtí zbrojaři. Česko je podle Havlíčka připraveno se připojit k zákazu letů běloruských aerolinek Pro Rheinmetall jde o klíčový kontrakt. Získá díky němu důležitou referenci, že země z NATO poprvé zavede prototyp stroje do výzbroje své armády. Němcům hraje do not i podpora Hradu. Prezident Miloš Zeman loni v listopadu přihlížel na Pražském hradě slavnostnímu podpisu memoranda o spolupráci Rheinmetallu s českou skupinou CSG, kterou založil Zemanův sponzor Jaroslav Strnad. Ten už má nyní podíl na zakázce jistý. Obrana požaduje, aby vyprošťovací vozy k „bévépéčkům“ byly na tatrováckých podvozcích z koncernu CSG. Němci dále také oznámili záměr vybudovat v Ústeckém kraji závod na výrobu komponent. Naproti tomu zástupci švédského stroje CV 90 upírají pozornost ke zkušenostem, které jejich BVP nasbíralo během nasazení v bojových podmínkách a při zavedení do výzbroje sedmi evropských armád. Míří i na finanční nabídku. Česku chtějí poskytnout výhodný úvěr od své státní exportní banky. Slibují také vybudovat u nás bojovou laboratoř k tréninku a sdílení zkušeností mezi zeměmi, které švédské vozy využívají. Hrad: Nespěchejme Strategická zakázka se dostává do stále většího skluzu. Teprve nyní vojáci a experti testují vozy výrobců v reálných podmínkách. Testy by měly skončit první týden v červnu. Původně měly proběhnout loni v říjnu, ale kvůli pandemii byl projekt odložen. Přesný harmonogram a to, zda bude skutečně výherce znám do konce mandátu současného kabinetu, jasné není. Ministerstvo obrany říká, že to stihnout chce. Zároveň ale lhůty na vypracování nabídek dle BAFO si vyžádají měsíc času. Pak poběží další lhůta na případné dodatečné otázky. Jen na vypracování znaleckého posudku k ceně výherce je potřeba připočíst další tři měsíce. Oddálení zakázky vyhovuje prezidentovu poradci Martinu Nejedlému. „Za chvíli budou prázdniny a jdeme do tvrdé volební kampaně a první týden v říjnu do voleb, tak si myslím, že tendr teď není téma pro tuto vládu,“ řekl Deníku N.