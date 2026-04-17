Jmenování Richadra Hoduly musí schválit výbor pro personální nominace, na poštu by mohl nastoupit příští týden. Nahradí Miroslava Štěpána, kterého ministr na začátku roku odvolal.
Hodul v minulosti řídil obchodní řetězec Sportisimo a přes 20 let působil ve společnosti Tchibo, ze které odcházel z pozice ředitele pro střední a východní Evropu.
Pro letošní rok pošta plánovala ztrátu přes dvě miliardy korun a hromadné propouštění, podle Metnara nová dozorčí rada schválila kroky k ozdravení podniku. Chce přitom počet zaměstnanců zachovat, stejně jako síť 2900 poboček. Zastavený je i prodej Balíkovny, která bude dál fungovat jako samostatná divize České pošty. Počet divizí se zároveň sníží z 11 na čtyři.
Česká pošta se podle Metnara dostala do problémů mimo jiné kvůli loňské novele poštovního zákona, která zvýšila maximální úhradu nákladů na základní služby z 1,5 na dvě miliardy korun. Zvýšení platby ale podléhá nové evropské notifikaci, která podle náměstka ministra Lukáše Klučky může trvat dva roky. To by znamenalo, že by se pošta dostala do platební neschopnosti. Ministerstvo proto hledá s Českým telekomunikačním úřadem a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže cestu, jak poště hradit alespoň původní 1,5 miliardy korun ročně, které již dříve Evropská komise schválila.
Cestou k vylepšení hospodaření podniku není podle Klučky rozprodej majetku, proto pošta zastavila prodej hlavní budovy v Jindřišské ulici a bude usilovat o její efektivní využití.
Podle Hodula pošta není v dobrém stavu a má před sebou komplexní transformaci, která z ní má udělat konkurenceschopný podnik. Konkrétní kroky chce představit až po svém nástupu do společnosti.
Oddělení a případný prodej Balíkovny jako poskytovatele komerčních balíkových a logistických služeb bylo součástí plánu transformace České pošty, kterou schválila předchozí vláda Petra Fialy (ODS). Ta měla do letošního roku ozdravit její hospodaření.
Stávající ministr vnitra obměnil většinu dozorčí rady České pošty a odvolal Štěpána, který měl transformaci na starosti. Na jeho nástupce vypsal tendr, ve kterém ale nikdo neuspěl.
Podle prosincového sdělení Česká pošta za loňský rok očekává ztrátu pod 400 miliony korun, což je o 850 milionů lepší výsledek než předloni, kdy vykázala propad 1,25 miliardy korun. V případě úspěšného prodeje menších nemovitostí měl být hospodářský výsledek firmy až téměř vyrovnaný.
5. ledna 2026