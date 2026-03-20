Je pravděpodobná souvislost s teroristickým útokem, řekl Metnar. Svolal krizový štáb

  13:09aktualizováno  13:43
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) svolal krizový štáb vnitra v souvislosti s požárem haly v Pardubicích. Podle něj je zde pravděpodobná souvislost s teroristickým útokem. O dalším postupu bude ministerstvo informovat, napsal na sociální síti X. Po jednání krizového štábu vystoupí Metnar na tiskové konferenci, kterou můžete sledovat živě od 14:00 na iDNES.cz.

„Událost se obešla bez zranění, evidujeme škody na majetku. Zabýváme se všemi dostupnými informacemi. Je zde pravděpodobná souvislost s teroristickým útokem,“ uvedl Metnar.

Za požárem průmyslové haly v Pardubicích stojí podle dostupných informací skupina The Earthquake Faction. Ta uvedla, že jí vadí spolupráce s izraelským výrobcem dronů. Incidentem se nyní zabývá policie.

O požáru objektu v Dělnické ulici dostali hasiči informaci krátce po 04:15. Jednu z hal, která je tvořena z velké části železnou konstrukcí, podle hasičů požár kompletně zničil.

Podle redaktora iDNES.cz krátce po osmé hodině nad areálem létal vrtulník, ale jinak byla situace na místě klidná a z ohořelých budov již žádný dým nestoupal. Do areálu plného zasahujících hasičů policie nikoho nepouští.

Premiér Andrej Babiš (ANO) pokládá informace o tom, že by požár mohl být úmyslně založen v souvislosti s konfliktem v Gaze, za velmi závažné. „Hovořil jsem s ministrem vnitra a ředitelem BIS, probíhá intenzivní vyšetřování, a pan ministr vše řeší s bezpečnostními složkami,“ napsal premiér na síti X.

LPP Holding před několika lety oznámila, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. „Dnes brzy ráno bylo klíčové výrobní centrum izraelských zbraní zapáleno podzemní skupinou, aby ukončilo svou roli v probíhající izraelské genocidě v Gaze,“ citovalo Aktuálně.cz z e-mailu, který ráno obdržel jeho reportér. Na síti X bylo zveřejněno video, které údajně založení požáru zachycuje.

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) vystoupil na tiskové konferenci k prioritám resortu. (18. února 2026)
V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se požár rozšířil na sousední administrativní budovu. (20. března 2026)
Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

