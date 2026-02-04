Na Bořislavce skočil člověk pod soupravu metra a zemřel, část linky A nejezdila

  10:35aktualizováno  10:35
Linka pražského metra A se kolem osmé hodiny ranní zastavila v úseku mezi stanicemi Dejvická a Petřiny. Na stanici Bořislavka spadl člověk do kolejiště, jak sdělila redakci iDNES.cz mluvčí Dopravního podniku Prahy Aneta Řehková. Muž na místě zemřel. Provoz byl obnoven ve čtvrt na jedenáct.

ilustrační snímek | foto: iDNES.cz

„Na místě se nacházel muž po pádu do kolejiště, utrpěl zranění neslučitelná se životem,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs. Dodal, že na místo byl povolán koroner.

Podrobnosti přiblížil mluvčí pražské policie Jan Daněk. „Po osmé hodině jsme přijali oznámení, že tam muž skočil pod přijíždějící soupravu metra,“ sdělil. Dodal, že tělo vyprostili hasiči a případ začali vyšetřovat kriminalisté.

Linka metra A stála od osmé hodiny ranní a dopravce původně omezení odhadoval na hodinu. Provoz byl nakonec obnoven v 10:15 hodin.

V úsecích mimo Dejvickou a Petřiny metro jezdilo, naopak mezi dotčenými stanicemi byla zavedena náhradní autobusová doprava v obou směrech, s označením XA. Posílená byla rovněž tramvajová doprava, v úseku mezi Vítězným náměstím a Vozovnou Vokovice jezdí linka 8.

