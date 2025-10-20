Na Palmovce skočila pod metro žena, střet nepřežila. Část linky B stála

  19:14aktualizováno  19:18
Provoz metra na lince B je v úseku Florenc – Černý Most aktuálně byl přerušen. Ve stanici Palmovka skočila do kolejiště před projíždějící soupravu žena, která při střetu zemřela. Na místě zasahovali složky integrovaného záchranného systému. Dopravní podnik prodloužil pravidelné autobusové linky a zavedl mimořádnou tramvajovou linku z Florence na Lehovec. Před devatenáctou hodinou byl provoz plně obnoven.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„Z důvodu pádu osoby do kolejiště ve stanici Palmovka je zastaven provoz metra v úseku Florenc – Černý Most. Náhradní dopravu zajišťují autobusy,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.

Incident se podle webu Pražšké integrované dopravy stal v 17:39. „Jeden z cestujících aktivoval pomocí červeného tlačítka v metru nouzové zastavení vlaku,“ doplnila Řehková.

„Žena skočila před projíždějící soupravu metra a zůstala zaklíněná pod jedním z vagonů. Nejeví známky života, na místě probíhá záchranná akce,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Na místo byla vyslána posádka záchranářů, lékař i inspektor. „Žena utrpěla zranění neslučitelná se životem, v současné době v metru operuje koroner,“ uvedl mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.

Podle dopravního podniku v době výluky jezdily prodloužené autobusové linky z Černého Mostu na Lehovec. Zvláštní tramvajovou linku XB zřídil podnik mezi stanicemi Florenc - Křižíkova - Palmovka - Vysočanská - Lehovec.

