Část metra C stála. Souprava srazila člověka, zůstal zaklíněný pod vozem

„Došlo k pádu osoby do kolejiště, je zastaven provoz linky metra C ve směru Háje. Osoba zůstala zaklíněná pod soupravou metra,“ řekla pro iDNES.cz policejní mluvčí Eva Kropáčová. Okolnosti střetu policisté zjišťují.
Zhruba pětačtyřicetiletého muže si převzali do péče záchranáři. „Pacient utrpěl vícečetná sdružená poranění. Po imobilizaci na celotělové vakuové matraci, zajištění životních funkcí a podání medikace byl ve vážném stavu transportován do traumacentra,“ sdělil jejich mluvčí Karel Kirs.
Omezení na trati trvalo podle webové stránky Pražské integrované dopravy od 10:05 do 11:11. V úseku Nádraží Holešovice – Pražské povstání jezdila náhradní autobusová doprava. Podnik také prodloužil tramvajovou linku 24 z centra ke stanici Pražské povstání.