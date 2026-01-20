Část metra C stála. Souprava srazila člověka, zůstal zaklíněný pod vozem

V úseku linky C mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání nejezdilo zhruba hodinu směrem na Háje metro. Důvodem byl střet soupravy s mužem ve stanici Hlavní nádraží. Záchranáři ho ve vážném stavu převezli do traumacentra.

„Došlo k pádu osoby do kolejiště, je zastaven provoz linky metra C ve směru Háje. Osoba zůstala zaklíněná pod soupravou metra,“ řekla pro iDNES.cz policejní mluvčí Eva Kropáčová. Okolnosti střetu policisté zjišťují.

Provoz části linky metra C omezil střet soupravy s mužem. (20. ledna 2026)
Zhruba pětačtyřicetiletého muže si převzali do péče záchranáři. „Pacient utrpěl vícečetná sdružená poranění. Po imobilizaci na celotělové vakuové matraci, zajištění životních funkcí a podání medikace byl ve vážném stavu transportován do traumacentra,“ sdělil jejich mluvčí Karel Kirs.

Omezení na trati trvalo podle webové stránky Pražské integrované dopravy od 10:05 do 11:11. V úseku Nádraží Holešovice – Pražské povstání jezdila náhradní autobusová doprava. Podnik také prodloužil tramvajovou linku 24 z centra ke stanici Pražské povstání.

