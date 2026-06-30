Výluka se týká linky C v úseku Nádraží Holešovice – Pražského povstání. Přerušení provozu začne hned ráno v sobotu 4. července a skončí v pátek 10. července.
„Je to z důvodu modernizace zabezpečovacích zařízení,“ uvedl pražský dopravní podnik v prohlášení. Výluka se týká osmi stanic metra, včetně exponovaných přestupních uzlů Florenc a Muzeum či stanic Hlavní nádraží a I. P. Pavlova.
Dopravní podnik zavede ve vyloučeném úseku náhradní autobusovou dopravu XC.
Na webu dopravce popisuje umístění náhradních autobusových zastávek. Změny doznají i zastávky některých běžných linek autobusů.
Trasu pak změní i linka tramvaje číslo 2, která pojede úsekem: Náměstí Bratří Synků (na náměstí Bratří Synků) – Nuselská radnice – Pražského povstání – Kotorská – VOZOVNA PANKRÁC.
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Prodloužené intervaly i výluky. Blíží se prázdninový provoz pražské MHD
Pražský dopravní podnik do soboty připraví ještě informační opatření: letáky do vozů i zastávek povrchové dopravy, vitrín ve stanicích metra, nasadí informátory v reflexních vestách, hlášení ve vozech.