Výluka metra: Jedna z linek nepojede od soboty do centra Prahy

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: freeimages

Šest dnů se obyvatelé a návštěvníci Prahy nedostanou jednou z linek metra do centra hlavního města. Část trasy metra bude uzavřena od soboty 4. července kvůli modernizaci zabezpečovacích zařízení. Dopravu zajistí náhradní autobusová doprava.

Výluka se týká linky C v úseku Nádraží Holešovice – Pražského povstání. Přerušení provozu začne hned ráno v sobotu 4. července a skončí v pátek 10. července.

„Je to z důvodu modernizace zabezpečovacích zařízení,“ uvedl pražský dopravní podnik v prohlášení. Výluka se týká osmi stanic metra, včetně exponovaných přestupních uzlů Florenc a Muzeum či stanic Hlavní nádraží a I. P. Pavlova.

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Dopravní podnik zavede ve vyloučeném úseku náhradní autobusovou dopravu XC.

Na webu dopravce popisuje umístění náhradních autobusových zastávek. Změny doznají i zastávky některých běžných linek autobusů.

Trasu pak změní i linka tramvaje číslo 2, která pojede úsekem: Náměstí Bratří Synků (na náměstí Bratří Synků) – Nuselská radnice – Pražského povstání – Kotorská – VOZOVNA PANKRÁC.

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Pražský dopravní podnik do soboty připraví ještě informační opatření: letáky do vozů i zastávek povrchové dopravy, vitrín ve stanicích metra, nasadí informátory v reflexních vestách, hlášení ve vozech.

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